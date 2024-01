Casting : Les Tuche 5 recherche deux enfants “vifs et bavards” pour jouer dans le film

Annoncé pour 2025, Les Tuche 5 pourraient voir la famille s'agrandir ! La production du film a publié une annonce de casting pour deux enfants “vifs et bavards”.

Véritable saga comique du cinéma français, Les Tuche vont bientôt faire leur retour avec un cinquième opus prévu pour 2025. Pour le moment, la production en est à l’étape du casting afin d’étoffer la famille la plus déjantée de France.

Partout où ils passent, ils font des dégâts. De Monaco au palais de l’Élysée, en passant par les États-Unis, Jeff Tuche, Cathy et leurs enfants vivent des aventures totalement délirantes. Cette fois-ci, le film se déroulera chez nos voisins britanniques où ils vont rencontrer la famille royale. Ça promet !

La nouveauté pour ce cinquième film se trouve derrière la caméra puisque Jean-Paul Rouve prend la place d’Olivier Barroux, réalisateur des quatre premiers opus. L’autre nouveauté se trouvera au sein du casting, si on en croit la dernière annonce publiée par la production.

Crédit photo : Pathé films

Deux enfants "vifs et bavards", une fille et un garçon

En effet, il se pourrait bien que la famille Tuche soit un peu plus grande cette fois-ci. La production recherche “deux enfants vifs, bavards, avec de la personnalité, habitants de la région parisienne ou les Hauts de France”.

Plus précisément, les deux enfants sont une fille et un garçon. La fillette âgée de 6/7 ans, blonde aux yeux bleus, tandis que le garçonnet est aussi âgé de 6/7 ans, roux, blond ou châtain clair et yeux bleus. En gros, ça sent la paire de jumeaux tornade ! Mais ces enfants feront-ils vraiment partie de la famille Tuche ? Ce sera à découvrir !

Pour la rémunération, elle est basée sur le minimum syndical de la convention du cinéma, soit 500 euros bruts par jour. Pour postuler, il suffit d’envoyer deux photos et les informations de base concernant votre famille et votre enfant sur le site du casting. Alors, est-ce que ça vous tente ?