Le casting de la nouvelle saison de « LOL, qui rit, sort ! » vient d'être dévoilé et celui-ci devrait en ravir plus d'un.

On connaît désormais les noms des personnalités qui participeront à la nouvelle saison de l'émission humoristique « LOL, qui rit, sort ! ».

Le programme, présenté par le comédien Philippe Lacheau, reviendra sur Prime Vidéo avec deux nouveaux épisodes dès le 25 octobre prochain.

Crédit photo : Prime Vidéo

On connaît désormais le casting de la saison 4 de « LOL, qui rit, sort ! »

Pour faire patienter le public, quelques fuites ont circulé sur le casting prévu pour cette quatrième saison très attendue, dont le tournage a eu lieu au printemps dernier.

Ce dimanche 7 janvier, nos confrères du Parisien, qui ont eu accès aux noms des invités, ont ainsi dressé la liste des personnalités qui s'affronteront pour ne pas rire. On apprend d'abord que la comédienne Audrey Lamy (dont la sœur Alexandra avait gagné la première saison de « LOL, qui rit, sort ! »), sera de la partie. À ses côtés, on devrait également retrouver les actrices Marina Foïs et Alison Wheeler, mais aussi les humoristes Jérôme Commandeur, Redouane Bougheraba ou encore Alban Ivanov. Le réalisateur Jean-Pascal Zadi et le duo de youtubeurs McFly et Carlito seront eux aussi de la fête.

Crédit photo : DR

Un casting 5 étoiles qui nous promet de belles séquences

Inspiré d'une émission japonaise, le concept de « LOL, qui rit, sort ! » est d'inviter dix personnalités pendant six heures dans un loft. Ces dernières ont pour consigne de faire rigoler les autres participants, par tous les moyens, tout en essayant de ne jamais rire elles-mêmes. Chaque invité joue pour la bonne cause et le vainqueur remporte une somme d'argent qui sera offerte à l'association caritative de son choix.

Pour la prochaine saison, 150 000 euros devraient ainsi être versés à l'association défendue par le gagnant.

Pour rappel, la troisième saison de l'émission avait été remportée conjointement par l'humoriste Paul Mirabel et l'acteur Pierre Niney, qui avaient pu offrir les 50 000 euros de leur victoire à l’Association Robert Debré, spécialisée dans la recherche médicale.