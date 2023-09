Il apprend qu'il a gagné à l'EuroMillions... en regardant Les Tuche

C’est en voyant la famille Tuche gagner à la loterie qu’un joueur de l’EuroMillions s’est rappelé qu’il n’avait jamais vérifié l’un de ses tickets. Par chance, celui-ci était gagnant.

Dès sa sortie, le film Les Tuche a connu un immense succès. De nombreuses familles se sont identifiées au foyer de Jeff, incarné par Jean-Paul Rouve. Face à un si grand succès, le film est régulièrement rediffusé à la télévision.

Dans le film, les téléspectateurs rencontrent les Tuche, une famille modeste et haute en couleur qui apprend qu'elle a gagné à la loterie. Avec 100 000 euros, la famille décide de vivre à Monaco. C’est en voyant cette scène qu’un téléspectateur s’est rappelé qu’il avait joué à l’EuroMillions quelques semaines auparavant et qu’il n’avait jamais pensé à vérifier son ticket.

“J’adore ce film. J’ai toujours rêvé de ressentir ce que cette famille a ressenti en gagnant. Là, j’ai repensé au ticket qui traînait. Cela fait 15 ans qu’on joue avec les mêmes collègues, tous les mois. Chacun met 10 euros. C’est moi qui suis chargé de remplir les grilles et de valider le reçu au bureau de tabac. On n’avait jamais gagné plus de 5 euros”, a expliqué le joueur.

Il remporte 1 million d’euros

Le joueur a immédiatement vérifié son ticket et est resté sous le choc : il avait remporté 1 million d’euros. Heureusement, le gagnant s’en est aperçu à temps car la Française des Jeux laisse 60 jours aux gagnants pour se déclarer. Passé cette date, ils ne peuvent plus récupérer leur gain. Par chance, le joueur a pu valider son ticket seulement quelques jours avant la fin du délai.

Crédit photo : iStock

Il partagera ainsi cette belle somme avec ses collègues et chacun héritera de 100 000 euros. Avec cet argent, les gagnants ne vont pas suivre l’exemple des Tuche et partir à Monaco, mais plutôt rejouer dès que possible pour tenter à nouveau leur chance.