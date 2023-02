La réaction du public de Lewis Capaldi, atteint du syndrome Gilles de la Tourette et en pleine crise, va vous émouvoir

Lewis Capaldi, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, a eu une crise en plein concert, l’empêchant de continuer de chanter. La réaction de son public a été très émouvante.

Lewis Capaldi est un chanteur écossais qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Une maladie qu’il a dévoilée en septembre dernier, pour faire taire les rumeurs qui l’accusaient de prendre de la cocaïne. Le syndrome de Gilles de la Tourette est une maladie qui provoque des tics, des mouvements musculaires incontrôlables et répétés.

Crédit photo : @katharina.skry

« Je fais beaucoup de contractions de l’épaule, a expliqué Lewis Capaldi dans un live Instagram en 2022. Le pire, c’est que quand je suis excité, je l’ai, quand je suis stressé, je l’ai, quand je suis heureux, je l’ai. Ça arrive tout le temps. Certains jours, c’est plus douloureux que d’autres et certains jours, c’est moins douloureux. J’ai la Tourette, je l’ai toujours eue apparemment. Parfois, c’est assez inconfortable mais ça va et ça vient. »

Lewis Capaldi reçoit le soutien de son public

Le 21 février dernier, lors d’un concert en Allemagne, Lewis Capaldi a été victime d’une crise sur scène. Incapable de chanter la suite de son morceau « Someone you loved », il a reçu le soutien de son public, dont la réation a été très émouvante. Les 1 500 spectateurs présents ont continué à chanter quand l’artiste ne pouvait plus le faire. Si cette chanson parle d’une rupture, elle est devenue une vraie déclaration d’amour pendant cet instant plein d'émotion.

La scène a été filmée et la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, puisqu’elle a été vue plus de 32 millions de fois sur TikTok. Par la suite, Lewis Capaldi a posté une vidéo dans laquelle il a tenu à rassurer ses fans à propos de sa maladie. Il a également remercié toutes les personnes présentes lors du concert.

« Je vais très bien, c’est juste que ça arrive quand je suis fatigué, nerveux, excité, peu importe, alors ça devient plus intense. Merci à tous ceux qui sont venus au concert ce soir-là, c’était fantastique. Je vous aime très fort », a-t-il déclaré.

Pour conclure, et non sans humour, le chanteur a également ajouté : « Prenez un ticket, venez me voir, venez voir mes tics sur scène ! »