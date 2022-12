Émue aux larmes, Céline Dion annonce souffrir d'un trouble neurologique rare et reporte sa tournée

Dans une vidéo publiée sur Instagram ce jeudi 8 décembre, Céline Dion annonce souffrir d’un trouble neurologique rare, qui l’oblige à reporter sa tournée en 2024.

Depuis plusieurs mois, Céline Dion est absente de la scène médiatique à cause de problèmes de santé. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram ce jeudi 8 décembre, la chanteuse a donné plus d’informations sur le mal dont elle souffre.

Dans la vidéo, on peut voir Céline Dion visiblement émue, aux bords des larmes, la voix qui se brise. Sur Instagram, la chanteuse a décidé de se confier sur sa maladie.

« Comme vous le savez, j’ai toujours été un livre ouvert. Jusqu’à maintenant, je n’étais pas prête à parler de ce que j’ai eu à traverser. J’éprouve des problèmes de santé depuis longtemps et ce n’est pas facile pour moi d’y faire face », a-t-elle déclaré.

Céline Dion atteinte d’un trouble neurologique rare

Visiblement très émue, Céline Dion a ensuite marqué une petite pause dans sa vidéo avant de poursuivre ses explications. La chanteuse est atteinte d’un trouble neurologique rare, que l’on peut traduire en français par « le syndrome de l’homme raide ». Ce trouble est à l’origine de ses spasmes musculaires et affecte également ses cordes vocales.

« Récemment, j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais stiff-person syndrom, qui atteint environ une personne sur un million, a confié la chanteuse. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c’est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Ces spasmes affectent ma vie de tous les jours. J’ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. »

Dans sa vidéo, Céline Dion livre une touche d’optimisme en affirmant qu’elle est très bien entourée par une « excellente équipe de médecins » et de ses enfants qui lui donnent « la force de continuer ».

Céline Dion reporte sa tournée

Émue aux larmes, Céline Dion a ensuite annoncé qu’elle reportait une nouvelle fois sa tournée mondiale nommée « Courage ». Cette tournée, qui avait déjà été reportée, est désormais prévue pour 2024.

Ainsi, tous les spectacles prévus entre le 24 février et le 11 avril 2023 sont reportés et devraient avoir lieu entre le 6 mars et le 22 avril 2024. Si elle ne sera pas présente au festival des Vieilles Charrues le 13 juillet prochain, elle devrait assurer six concerts en France à la fin de l’été. Ces concerts sont prévus à Paris à la Défense Arena, en septembre 2023.

« Pour vous retrouver, je n’ai pas d’autres choix que de me concentrer sur ma santé et j’ai bon espoir d’être sur la bonne voie », a-t-elle conclu.