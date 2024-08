18 ans après la fin de Malcolm, une star de la série révèle ce qu'est devenu l'acteur qui incarnait Dewey

Présente à Paris pour le festival Paris Manga & Sci-fi Show en mars dernier, Jane Kaczmarek, célèbre pour avoir incarné Loïs dans la série culte Malcolm, a donné des nouvelles surprenantes d’Erik Per Sullivan, le garçon qui incarnait Dewey.

Le genre de nouvelles qui ne nous rajeunit pas ! Cela fait 18 ans que la série culte Malcolm s’est arrêtée et les acteurs et actrices du casting iconique ont chacun pris des chemins bien différents. Si Bryan Cranston est devenu une star internationale grâce à la série Breaking Bad, les autres membres du casting ont connu des carrières plus modestes.

De son côté, Jane Kaczmarek, qui interprétait la maman autoritaire Loïs, a poursuivi son parcours à la télévision en apparaissant dans de nombreuses séries comme New York Unité Spéciale ou Big Bang Theory, entre autres. Au mois de mars 2024, elle était présente pour le festival Paris Manga & Sci-fi dans la capitale française. L’occasion pour elle de donner des nouvelles des autres membres du casting et surtout du plus jeune d’entre eux, Erik Per Sullivan qui a incarné le jeune Dewey.

Personnage iconique de la famille, présenté comme le petit dernier bien débrouillard et malin, Dewey est certainement le personnage préféré des fans de la série Malcolm. De ses 7 ans à ses 14 ans, sa bouille de petit garçon est restée dans les mémoires mais depuis, vous imaginez qu’il a bien grandi.

Une vie studieuse après Malcolm, loin du show business

Erik Per Sullivan est aujourd’hui âgé de 33 ans et dix-huit ans après l’arrêt de la série Malcolm, il a complètement disparu des écrans. Non pas par manque de talent mais par la volonté de faire autre chose de sa vie. En effet, le jeune adolescent ne se voyait pas être comédien toute sa vie. Il a joué dans le film indépendant “Mo” et dans le film “Twelve” en 2010, ce qui constitue sa dernière apparition à l’écran, quand il avait 19 ans. Même sur son compte Instagram, il se fait très rare à tel point qu'on se demande s'il s'agit bien du sien.

Il avait tellement disparu que des rumeurs sur son décès étaient même apparues sur internet. Des rumeurs bien évidemment fausses. En réalité, Erik Per Sullivan s’est consacré à fond à ses études comme le souligne Jane Kaczmarek qui a donné de ses nouvelles :

“Il va bien, il va très, très bien. Il a joué dans Malcolm pendant sept ans, il a commencé à sept ans, il a terminé à 14 ans. Il n'était pas du tout intéressé par le métier d'acteur. Il va à l'école dans une université américaine très prestigieuse sur laquelle il nous a tous demandé de garder le silence et il adore Charles Dickens. Il fait des études supérieures en littérature victorienne. Je l'admire parce que beaucoup de gens pensent qu'être dans le show-business est la plus grande chose au monde, ce n'est pas pour tout le monde."

Vous l’aurez compris : Erik Per Sullivan a totalement tourné le dos au show business pour devenir un homme de lettres. Finalement, c’était peut-être lui la tête d’ampoule du casting.