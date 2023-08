17 ans après son arrêt, la série culte Malcolm très proche d'un retour selon Bryan Cranston

Série culte des années 2000, Malcolm fait l’objet de rumeurs sur un éventuel reboot depuis plusieurs années, avec le même casting. Bryan Cranston a annoncé qu’ils étaient de plus en plus proches pour faire renaître la série.

Si la série s’est arrêtée il y a 17 ans déjà, elle n’a pas pris une ride. En effet, impossible de se lasser des multiples rediffusions à la télé ! Et de nombreux fans ne se priveraient pas d’un reboot de Malcolm, pour savoir ce qu’est devenue la famille déjantée après tout ce temps.

Une idée qui plaît évidemment au casting de la série, qui serait tous partants si on en croit Bryan Cranston, l’interprète du père Hal. S’il est devenu une star du petit écran avec ces rôles dans Breaking Bad et The Judge, Bryan Cranston n’en oublie pas pour autant la série qui l’a révélé dans un registre comique.

Il serait d’ailleurs à l’initiative de ce projet de reboot de la série, quitte à se mettre lui-même à l’écriture. Pour vous dire à quel point ça lui tient à coeur.

Il y a un an, Frankie Muniz, l’interprète de Malcolm, n’avait pas caché son excitation quant à un éventuel come-back de la série : “J’adorerais savoir ce que devient cette famille aujourd’hui. Je sais que Bryan Cranston est vraiment à fond derrière cette idée et il est en quelque sorte en train de se lancer dans l’écriture d’un script et de tout faire pour que ça fonctionne. Il pourrait y avoir quelque chose. Je serais partant à 100%. On verra bien”.

“Sur une échelle de 1 à 10, nous sommes à 8”

Par la suite, Bryan Cranston avait confirmé son intérêt pour un retour de la série : “J’aime tellement cette série. Pour moi, c’est l’équivalent de Breaking Bad dans le monde de la comédie grâce à la qualité de son écriture. Linwood Boomer, le créateur, réfléchit sérieusement à ça. Il a dit avant que s’il y avait une excellente idée capable d’exciter tout le monde, il réfléchirait à la faire. Et nous sommes tous partants”.

Selon l’acteur de Breaking Bad, tous les acteurs seraient donc partants : “J’aimerais pouvoir me réunir avec tout ce casting et cette équipe, et raconter ces histoires avec ce personnage. De pouvoir rejouer Hal, à cet âge, après tout ce temps… ce serait phénoménal. Je suis excité rien que par cette éventualité”.

Une éventualité qui se précise de plus en plus si l’on en croit Bryan Cranston. Il y a quelques jours, il a délivré une annonce qui va ravir beaucoup de fans de Malcolm : “Je dirais que sur une échelle de 1 à 10, nous sommes à 8 d’organiser une réunion, de réaliser un film ou une émission ou quelque chose comme ça. Nous travaillons sur des concepts de scénarios, d’intrigues et d’autres choses de ce genre”.

De quoi nous laisser enthousiastes quand à l’arrivée d’un reboot de Malcolm dans les années à venir !