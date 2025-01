Les séries les plus attendues de 2025 : préparez-vous à binge-watcher !

Pour affronter l’hiver, rien de mieux que de regarder une série, blotti sous un plaid tout doux. Et si vous ne savez pas quel programme choisir, voici les shows télévisés les plus attendus de 2025.

Si la nouvelle année rime avec bonnes résolutions, celle-ci rime aussi avec nouvelles séries. Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2025 est un excellent cru. À vos agendas, voici les séries les plus attendues de cette année. On parie que vous allez toutes les binge-watcher.

The Last of Us (saison 2)

Considérée comme une des meilleures séries de 2023, la saison 2 «The Last of Us» (l'adaptation du jeu vidéo éponyme créé par Neil Druckman) débarquera sur Prime Vidéo en avril prochain.

Pour cette suite, le show télévisé signé HBO va adapter une grosse partie du second opus du jeu. L’intrigue devrait prendre place quatre ans après les premières événements.

Au programme : nouveaux enjeux, nouveaux décors, nouvelles factions… Les spectateurs feront également la connaissance de nouveaux personnages, dont une certaine Abby Anderson. Côté casting, Pedro Pascal et Bella Ramsay reprendront leurs rôles respectifs.

Mercredi (saison 2)

Grosse surprise de 2022, Mercredi a explosé les compteurs sur Netflix. En effet, la première série du réalisateur Tim Burton est l’un des contenus les plus visionnés sur la plateforme de streaming.

Il faut dire que le show centré sur Mercredi Addams (brillamment interprété par Jenna Ortega) réunit tous les ingrédients pour plaire : une école mystérieuse peuplée de sirènes, gorgones et loups garous, une enquête inquiétante, et des personnages hauts en couleur.

La saison 2 devrait arriver sur nos écrans d’ici l’automne 2025.

You (saison 5)

Joe Goldberg est de retour dans l’ultime saison de «You». Après avoir fait couler le sang en Californie, à Paris et à Londres, le libraire psychopathe (incarné par l’excellent Penn Badgley) revient à New York «pour refaire sa vie paisiblement», selon le synopsis officiel.

Problème : sa vie parfaite va être menacée par les fantômes de son passé… À noter que la saison 5 de «You» sera diffusée le 24 avril 2025.

Dexter : Resurrection

Après «Dexter : New Blood» qui devait fournir une nouvelle fin à la série culte avec Michael C. Hall en 2021, Dexter fait de nouveau son retour cette année… et plutôt deux fois qu’une !

«Dexter : Original Sin», en cours de diffusion sur Showtime aux États-Unis et visible dès le mois de février sur Canal+, s’intéresse aux premiers faits d’armes du célèbre tueur de tueurs, sous les traits de Patrick Gibson. Plus tard cette année, «Dexter : Resurrection» verra Michael C. Hall reprendre le rôle de Dexter Morgan, et offrira une suite à Dexter : New Blood. L’acteur vient d’ailleurs de confirmer le début du tournage sur les réseaux sociaux !

2025 est donc une année particulièrement généreuses pour les fans du Boucher de Bay Harbor !

Stranger Things (saison 5)

L’heure des adieux a sonné pour les fans de «Stranger Things». Après trois ans d’absence, la célèbre série de science- fiction du catalogue Netflix s’apprête à tirer sa révérence. Une chose est sûre : la cinquième et dernière saison du show est attendue de pied ferme.

Il faudra s’armer de patience avant de découvrir les nouvelles aventures d’Eleven (Millie Bobby Brown). En effet, les nouveaux épisodes de «Stranger Things» débarqueront sur la plateforme le 31 décembre 2025.

Alien : Earth

Avis aux fans d’Alien : une série dérivée est dans les tuyaux ! Intitulé «Alien : Earth» et créée par Noah Hawley («Fargo»), ce préquel inédit se déroulera avant les événements de la franchise cinématographique.

Le pitch ? «Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur la Terre, une jeune femme et un groupe de soldats font une découverte terrifiante qui va les confronter à la plus grande menace de la planète».

Le spin-off consacré aux xénomorphes est prévu pour cet été sur Disney+.

Squid Game (saison 3)

Série la plus vue sur Netflix, Squid Game a provoqué un véritable raz-de-marée sur la plateforme américaine. Depuis sa diffusion, le phénomène venu tout droit de Corée du Sud enchaîne les records.

Preuve à l’appui : disponible depuis le 26 décembre 2024, la saison 2 du show de survie a cumulé 126 200 000 de vues en seulement onze jours. De son côté, la date de sortie de la troisième saison est fixée au 27 juin 2025.

Zero Day

Portée par l’immense Robert de Niro, «Zero Day» va plaire aux amateurs de thrillers. Dans cette mini-série composée de six épisodes, l’acteur américain prête ses traits à George Mullen, un ancien président qui sort de sa retraite pour enquêter sur une cyberattaque ayant entraîné la mort 3 402 personnes. Rendez-vous le 20 février prochain sur Netflix.

A Knight of the Seven Kingdoms

Westeros n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Après «House of the Dragon», l’univers fantasy créé par George R.R. Martin continue de s’étendre avec un nouveau projet, qui va séduire les fans de «Game of Thrones».

Intitulé «A Knight of the Seven Kingdoms», le second préquel de GOT sera diffusé au courant de l’automne 2025 sur HBO Max. Découvrez ci-dessous le synopsis officiel :

«Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros errent à Westeros : un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan the Tall, et son écuyer, Egg. À une époque où la lignée des Targaryen détient toujours le Trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’a pas encore disparu des mémoires, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereuses aventures attendent ces amis improbables mais inséparables».

