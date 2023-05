Le nouveau look de Marion Cotillard, transformée avec une coupe au bol et des cheveux roses, surprend les internautes

Lors du Met Gala 2023, l’actrice Marion Cotillard a défilé sur le tapis rouge avec une toute nouvelle coupe de cheveux, qui a beaucoup fait parler.

Le Met Gala 2023 a eu lieu ce lundi 1er mai. Cette année, cet événement que l’on considère comme “la plus grande soirée de la mode” signait l’ouverture de l’exposition “Karl Lagerfeld, A Line of Beauty”. À cette occasion, plusieurs stars ont défilé sur le tapis rouge avant la cérémonie.

Crédit photo : Getty Images

Parmi les célébrités qui ont fait parler d’elle, on retrouve la chanteuse Angèle, qui portait une sublime robe noire signée Chanel, mais aussi Marion Cotillard, qui est apparue transformée avec un tout nouveau look.

Les cheveux roses de Marion Cotillard

Habituée généralement aux looks sombres et chics, Marion Cotillard est arrivée avec une nouvelle coupe de cheveux : une coupe au bol et des mèches roses, sur une base de blond platine. Son maquillage était assorti à ses cheveux puisqu’elle avait des pommettes rosées, un rouge à lèvre fluo et un fard à paupières scintillant. Ce tout nouveau look était particulièrement audacieux et correspondait parfaitement à l’événement.

La coiffure de Marion Cotillard a beaucoup fait parler et n’a pas fait l’unanimité. Mais que les fans se rassurent : il s’agissait d’une simple perruque, portée exceptionnellement pour l’occasion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adir Abergel (@hairbyadir)

Ce secret a été dévoilé par le coiffeur Adir Abergel, qui a posté une vidéo sur son compte Instagram où l’on peut le voir s’occuper de Marion Cotillard avant la cérémonie. Sur les images, on voit le professionnel plaquer les cheveux bruns de l’actrice en chignon, avant de poser cette perruque originale sur sa tête.