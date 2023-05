Découvrez les looks les plus fous aperçus sur le tapis rouge du Met Gala 2023

Focus sur les looks les plus improbables aperçus sur le tapis rouge du Met Gala.

Ce lundi 1er mai 2023 avait lieu le traditionnel rendez-vous de la mode du Met Gala, organisé au Metropolitan Museum of Art de New York (États-Unis).

Et comme chaque année, l'événement - qui célébrait une exposition consacrée au défunt couturier Karl Lagerfeld - a vu défiler les stars les plus célèbres de la planète sur le tapis rouge, avec des looks aussi improbables qu'extravagants.

Les looks les plus extravagants du Met Gala 2023

Du short osé de Pedro Pascal jusqu'aux tenues très félines de Doja Cat et Lil Nas X (qui ont rendu hommage à leur manière à Choupette, la célèbre chatte de Karl Lagerfeld), il y en avait pour tous les goûts.

Petit florilège :

JARED LETO

Crédit photo : Getty Images

LIL NAS X

Crédit photo : Getty Images

DOJA CAT

Crédit photo : Getty Images

PEDRO PASCAL

Crédit photo : Getty Images

ERYKAH BADU

Crédit photo : Getty Images

CARDI B

Crédit photo : Getty Images

ASAP ROCKY ET RIHANNA

Crédit photo : Getty Images

RIHANNA

Crédit photo : Getty Images

JANELLE MONAE

Crédit photo : Getty Images

JAROD LETO

Crédit photo : Getty Images

KIM KARDASHIAN

Crédit photo : Getty Images

SALMA HAYEK

Crédit photo : Getty Images

SERENA WILLIAMS

Crédit photo : Getty Images

JENNA ORTEGA

Crédit photo : Getty Images

MARION COTILLARD

Crédit photo : Getty Images

GIGI HADID

Crédit photo : Getty Images

KRISTEN STEWART

Crédit photo : Getty Images

KENDALL JENNER

Crédit photo : Getty Images

PENELOPE CRUZ

Crédit photo : Getty Images

VANESSA HUDGENS

Crédit photo : Getty Images

LIZZO

Crédit photo : Getty Images

GISÈLE BÜNDCHEN

Crédit photo : Getty Images

OLIVIER ROUSTEING

Crédit photo : Getty Images