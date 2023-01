Le chat sauvage est de plus en plus présent en France, notamment en Bourgogne

D’après une étude menée par la Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA), il y aurait de plus en plus de chats sauvages en France. Ces derniers vivent notamment en Bourgogne, dans les grands espaces verts.

La Société d’histoire naturelle d’Autun (SHNA) mène régulièrement des enquêtes pour évaluer la présence ou non de certaines espèces animales dans les régions de France.

Cette fois, l’organisme a recensé la population de chats sauvages en Bourgogne et selon les résultats, ces animaux seraient de plus en plus nombreux sur le territoire.

« On en voit assez régulièrement, c’est une espèce qui est bien présente et qui a tendance à être de plus en plus visible depuis des années », a déclaré Clément Gilard, naturaliste chargé d’étude de la faune sauvage à la SCHNA.

De plus en plus de chats sauvages en France

Le chat sauvage, contrairement au chat domestique, adore vivre dans les grands espaces, au coeur de la nature. C’est pour cette raison que cet animal est présent en Bourgogne, notamment dans le département de la Côte-d’Or.

« C’est un phénomène observé à l’échelle nationale qui, on s’en doute, se produit aussi dans ce département », a affirmé Clément Gilard.

Selon l’étude menée par les experts, 276 chats sauvages auraient été observés à la mi-décembre en Bourgogne, sur le territoire du Parc national des forêts. Si les chats sauvages sont de plus en plus nombreux en France, c’est notamment suite à l’interdiction du piégeage et au fait que l’espèce est maintenant protégée depuis plus de 40 ans.