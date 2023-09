Mort de Michael Gambon, interprète de Dumbledore dans Harry Potter, à l'âge de 82 ans

Connu pour son rôle légendaire de Dumbledore dans la franchise cinématographique Harry Potter, Michael Gambon s’est éteint à l’âge de 82 ans.

C’est l’un des personnages les plus iconiques de la pop culture des années 2000 ! En 2004, il reprend le rôle laissé par Richard Harris décédé en 2002, celui de Dumbledore dans la saga Harry Potter. Il incarne le célèbre sorcier et directeur de Poudlard à partir du troisième volet jusqu’au final de la saga.

C’est sa famille qui a annoncé la nouvelle, informant que l’acteur était décédé paisiblement à l’hôpital, entouré de sa femme et de son fils, à la suite d’une pneumonie.

Un acteur aux rôles iconiques

Si son interprétation de Dumbledore a marqué les esprits, Michael Gambon s’est illustré dans de nombreux rôles célèbres. Il a joué dans “Sleepy Hollow” de Tim Burton ou “Gosford Park” de Robert Altman. Il a aussi incarné le roi George V dans “Le Discours d’un roi” et apparaît dans “La vie aquatique” de Wes Anderson et “Layer Cake” de Matthew Vaughn.

Il a commencé sa carrière d’acteur à la télévision dans les années 1960 avant de découvrir le cinéma dans les années 80, notamment dans “Paris by Night”, “Une saison blanche et sèche” et “Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant”. Il incarne également le commissaire Maigret version anglophone dans une série britannique.

Après Alan RIckman, Robbie Coltraine et Helen McCrory, c'est un autre visage familier et adoré des fans de Harry Potter qui quitte notre monde.