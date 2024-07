MrBeast devient le premier YouTubeur au monde à atteindre les 300 millions d'abonnés !

Ce mercredi 10 juillet, le célèbre YouTubeur MrBeast a atteint la barre symbolique des 300 millions d’abonnés sur sa chaîne. Une première sur la plateforme de contenus vidéos !

On n’arrête plus MrBeast ! Le YouTubeur squatte plus que jamais la première place des chaînes les plus suivies sur la plateforme de contenus vidéos ! Depuis ce mercredi 10 juillet, il est le premier au monde à atteindre la barre des 300 millions d’abonnés !

MrBeast, qui répond au nom civil de James “Jimmy” Stephen Donaldson, s’est lancé sur YouTube à l’âge de 13 ans en 2012. Après quelques années dans un relatif anonymat sur internet, c’est en 2017 que sa visibilité explose. Depuis, il ne cesse de grimper dans la hiérarchie des vidéastes les plus influents sur YouTube.

Crédit photo : MrBeast

En 2022, sa chaîne devient la chaîne individuelle la plus suivie sur YouTube avec 139 millions d’abonnés, lui permettant de dépasser PewDiePie. Pour rappel, une “chaîne individuelle” est une chaîne gérée au nom d’une personnalité médiatique.

Le 1er juin 2024, l’ascension de MrBeast est parvenue jusqu’au sommet de YouTube puisqu’avec plus de 266 millions d’abonnés, sa chaîne devenait la plus suivie au monde. Elle devance depuis peu la chaîne T-Series, un label de musique pop indienne. C’était donc une question de temps avec que MrBeast n’atteigne un nouveau cap symbolique.

Le YouTubeur a réagi à la nouvelle de ses 300 millions d’abonnés avec un message plein d’humour et de nostalgie :

“Je me souviens des frissons que j’ai eu quand j’avais 300 abonnés il y a 11 ans”.

Crédit photo : Capture d'écran X / MrBeast

MrBeast, un YouTubeur avide de défis

C’est sûr qu’il en a fait du chemin ! MrBeast s’est rendu célèbre notamment grâce à des vidéos de défis et de challenge complètement fous. Ses actions philanthropes ont également contribué à renforcer son image auprès de sa communauté qui n’a fait que s'agrandir au fil des années.

Le YouTubeur n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin puisqu’une nouvelle vidéo exceptionnelle a été annoncée pour ce samedi 13 juillet. Il a invité une cinquantaine de YouTubeurs, venant du monde entier (dont les Français Amine, Matsu et Amixem), à venir s’enfermer dans un cube de verre géant. Le vainqueur du défi aura le droit à une somme d’un million d’euros.

Fort de son énorme popularité, MrBeast s’invite également dans la course à l’élection présidentielle américaine. Âgé de 26 ans, le YouTubeur a confié qu’il se présenterait bien pour la Maison Blanche si l’âge d’éligibilité pour être candidat était abaissé (35 ans minimum). Il faut dire qu’avec 300 millions d’abonnés, la communauté de MrBeast est presque aussi importante que… la population des États-Unis.