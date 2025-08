Le dernier morceau de Jul fait scandale, le rappeur se mure dans le silence

Ce vendredi 1er août, Jul a sorti son dernier morceau “Toi et moi”. Cependant, celui-ci ne fait pas l’unanimité auprès des fans qui soupçonnent le rappeur d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies, à tel point qu’elle devient dangereuse. En effet, elle pourrait à terme remplacer des professions. Pour lutter contre ce fléau, des comédiens de doublage se sont mobilisés contre l’IA en décembre dernier.

Mais les doubleurs ne sont pas les seuls impactés par cette nouvelle technologie. C’est également le cas des graphistes et des illustrateurs. Ces derniers se sont particulièrement sentis menacés en juillet dernier, lorsque le youtubeur Squeezie a eu recours à l’intelligence artificielle pour illustrer ses propos dans l’une de ses vidéos.

L’intelligence artificielle sème également le doute dans le monde de la musique. Le rappeur Jul est notamment au coeur d’une polémique à ce sujet. Ce vendredi 1er août, l’artiste a sorti un nouveau morceau intitulé “Toi et moi”. Cependant, il est loin de faire l’unanimité, et pour cause : les fans de Jul l’accusent d’avoir eu recours à l’intelligence artificielle.

Un morceau généré par l’IA

Ce morceau est en effet très différent des tubes produits par Jul habituellement. Avec des sonorités gitanes, de la guitare et une voix différente, ce morceau ressemble plus aux compositions de Kendji Girac que de Jul. Perplexes, les fans du rappeur ont été nombreux à exprimer leur incompréhension sur les réseaux sociaux.

“C’est de l’IA ?”, “Il s’est fait hacker ?”, “Si Jul a vraiment généré son dernier moceau en utilisant full IA c’est hyper grave, ça ouvre la porte sur un truc très mauvais pour l’industrie”, ont commenté les internautes, d’après des propos relayés par 20 Minutes.

Selon l’internaute Lnkhey, un beatmaker et ingénieur du son, ces soupçons seraient fondés. Le professionnel a démontré dans une vidéo publiée sur X que Jul a bien utilisé l’IA pour générer son morceau : la qualité sonore est très faible, les transitions sont étranges, il n’y a pas de silence et les chœurs sonnent faux. Des petites anomalies symptômatiques des morceaux produits par l’intelligence artificielle.

IA ou stratégie marketing ?

Pour le moment, Jul n’a pas réagi à la polémique. L’artiste semble laisser planer le doute volontairement. Sur son compte Instagram, il a publié trois messages vocaux qui semblent eux aussi avoir été générés par l’IA. Il a également partagée une photo artificielle où l’on peut le voir grimé en gitan, guitare à la main.

Si certains fans pensent que l'artiste s'est fait pirater, d'autres estiment que l’usage de l’IA serait une blague et une façon pour l’artiste de dénoncer cette pratique. Une hypothèse plausible puisque Jul utilise souvent des stratégies marketing bien rodées pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Si elle est avérée, cette méthode porte ses fruits puisque le single “Toi et moi” a déjà cumulé plus de 879 000 vues sur YouTube.

Affaire à suivre…