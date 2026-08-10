Katseye : La chanteuse Sophia Laforteza quitte le groupe pour préserver sa santé mentale

Suite au départ de Manon Bannerman, la chanteuse Sophia Laforteza a également décidé de quitter temporairement les Katseye afin de prendre soin de sa santé mentale.

Katseye est un groupe féminin mondialement connu dont les titres sont devenus cultes, comme “Gabriela”, “Pinky Up” ou encore “Gnarly”. Leur succès est tel qu'il a donné des idées à un label, qui recherche trois femmes pour former un "girls band français".

Le 1er septembre prochain, les Katseye vont commencer leur tournée mondiale “Wildworld Tour” à Dublin et passeront par Paris le 9 septembre. La fin de la tournée est prévue le 27 novembre à Mexico.

Crédit photo : @katseyeworld / Instagram

Mais à quelques semaines du début de la tournée, le groupe est secoué par plusieurs départs.

“Prendre soin de mon esprit et de mon corps”

En effet, la chanteuse Sophia Laforteza a décidé de quitter temporairement le groupe afin de préserver sa santé mentale. Cette décision a été prise le 7 août dernier et annoncée publiquement sur le compte X des Katseye.

Ainsi, Sophia Laforteza ne participera pas aux événements promotionnels du groupe dans les semaines à venir. En effet, ses médecins lui auraient conseillé “de prendre le temps de se reposer pleinement et de poursuivre ses soins afin de se rétablir complètement”.

“La décision n’a pas été facile. Si je ne prends pas soin de mon esprit et de mon corps maintenant, je ne pourrai pas continuer à faire ce que j’aime le plus pendant encore longtemps”, a expliqué la chanteuse sur le compte Instagram du groupe.

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Plusieurs départs dans le groupe

L’état de santé de la chanteuse devrait être réévalué en septembre prochain. Son départ fait suite à celui de Manon Bannerman, une autre chanteuse et danseuse du groupe, qui a également quitté les Katseye temporairement pour des “raisons de santé”.

Cependant, son départ avait déjà interrogé les fans, qui suspectaient une forme de discrimination de la part du label. Alors que les rumeurs s’étaient apaisées, le départ de Sophia Laforteza pourrait relancer les spéculations…