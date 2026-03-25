Ce label recherche 3 ‭« jeunes femmes passionnées‭ » pour former un girls band français !

Vous rêvez de percer dans le domaine de la musique ? Un label recherche actuellement trois jeunes filles pour former le prochain girls band français.

Un grand casting est actuellement ouvert dans toute la France dans le but de former un girls band français. Après les Spice Girls et les Destiny’s Chrild, les girls band sont à nouveau à la mode. C'est actuellement le cas avec Katseye et Blackpink, qui connaissent un succès mondial. En 2023, la France avait notamment eu la chance d'accueillir le groupe de K-pop Blackpink au Gala des pièces jaunes.

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Désormais, la France recherche ses propres talents qui pourront briller dans le pays et à l’international. Selon BFMTV, cette annonce a été publiée par Black Star, le label du rappeur Gims, en collaboration avec Play Two et Endemol.

“Pour un tout nouveau projet musical, nous cherchons à révéler les prochaines voix féminines de la scène urbaine, afro, RnB ! Nous recherchons des jeunes femmes passionnées par la musique, le chant, la performance artistique et scénique”, peut-on lire sur la page du casting.

Trois artistes recherchées

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Ainsi, trois jeunes filles sont recherchées pour former ce girls band français. Elles doivent être âgées de 18 à 23 ans et passionnées de musique, de chant et de danse. Contrairement à certaines émissions comme The Voice, où une candidate de 96 ans a récemment fait le buzz, cette annonce n'est pas liée à un show télévisé puisqu'il s'agirait d'un recrutement direct.

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“Tu vis pour la musique, le chant, la danse ? On recherche des filles pour former LE groupe de demain. Il ne manque que toi”, précise l’annonce, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux le 17 mars dernier.

Comment envoyer sa candidature ?

Si vous êtes intéressée, remplissez le formulaire en suivant ce lien. Vous devrez également joindre des vidéos de chant et de danse et parler de votre expérience dans le milieu musical.

Les artistes qui auront la chance d’être sélectionnées seront contactées directement par le label pour en savoir plus sur ce projet musical très attendu.