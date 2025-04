Rendez-vous du 16 au 27 avril au centre commercial Belle-Épine pour le Chella Festival

Le centre commercial Belle-Épine, en région parisienne, accueillera un événement unique et exceptionnel à la fin du mois d'avril. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Envie d'apprécier de la bonne musique dans un lieu atypique ? Nous avons le plan idéal pour vous !

Du mercredi 16 au dimanche 27 avril, le centre commercial Belle-Épine à Thiais (Val-de-Marne) accueille ainsi la quatrième édition du Chella Festival. L'occasion pour les plus curieux d'entre vous de s'évader en musique, dans un univers haut en couleurs.

Inspiré, comme son nom l'indique, du célèbre festival californien de Coachella, qui aura lieu au même moment outre-Atlantique, ce grand rassemblement, à ne rater sous aucun prétexte, s'annonce mémorable. Préparez-vous à vivre une douce et joyeuse immersion dans un environnement qui fleure bon les seventies. Une ambiance qui ravira les plus nostalgiques, ou encore les badauds à la recherche de nouvelles expériences culturelles et musicales.

Crédit photo : DR

Le centre commercial Belle-Épine accueille la 4e édition du Chella Festival

Organisé depuis 2022, à l'occasion des vacances de Pâques, le Chella Festival est un événement unique en son genre qui vous transporte en Californie sans bouger de l'Île-de-France. Au programme, concerts et autres activités ludiques dans un cadre bohème-chic original et pour le moins inhabituel.

Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les décors grandioses prévus pour l'occasion. Un ciel de ruban, des fleurs géantes ou encore un combi van vintage du plus bel effet donneront ainsi le ton de cette ambiance à la fois cool et colorée.

Avec le Chella Festival, vous aurez l'impression de vous balader sur une plage californienne au coucher du soleil.

Crédit photo : Pexels

Le Festival prévoit par ailleurs une avalanche d'attractions incontournables, dont la fameuse grande roue. Vous pourrez profiter également d'ateliers DIY en tous genres. Pour celles et ceux qui veulent se faire dorloter, le Beauty bar proposera par exemple plusieurs stands cools et amusants avec nail-art, tattoos et make-up festival.

Mais l'attraction principale reste bien sûr la musique. Avec une scène XXL sur laquelle se succèderont de nombreux artistes, le public aura de quoi danser et s'amuser dans une ambiance digne des plus grands festivals.

Et pour couronner le tout, un grand jeu concours avec de nombreuses surprises à gagner, dont 8 000 euros de cadeaux, sera organisé pendant toute la durée du festival. Des produits dérivés, mais aussi des lots, ou encore des cartes-cadeaux des enseignes partenaires, seront ainsi offerts aux vainqueurs tirés au sort.

Vous l'aurez compris, le Chella 2025 s'annonce grandiose !

Alors si vous cherchez un événement à mi-chemin entre musique et créativité, pour les vacances de Pâques, n'hésitez-pas et rendez-vous au centre commercial Belle Épine pour vivre une expérience unique.