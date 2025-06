HONOR va électriser We Love Green grâce à son expérience inédite au coeur du festival !

Une installation géante au cœur du festival, des animations, des expériences exclusives et plein d'autres surprises, le partenariat HONOR x We Love Green 2025 s'annonce incroyable !

Cette année, les festivaliers de We Love Green pourront découvrir une expérience immersive inédite proposée par HONOR autour du tout nouveau HONOR 400. En effet, le partenariat entre la marque de technologie innovante et le festival parisien le plus écoresponsable promet de vous faire vivre des moments uniques !

Du 6 au 8 juin 2025, We Love Green prend le contrôle dans le Bois de Vincennes avec une line up de folie ! Ce sont plus de 60 artistes qui vont venir enflammer les différentes scènes du festival et pour pouvoir les suivre à distance, HONOR installe une structure monumentale habillée à 270°C et combinera un écran géant de 6x3 mètres et plusieurs surfaces pour permettre aux festivaliers une visibilité maximale. Le HONOR 400 XXL sera au cœur de We Love Green, pile en face de la scène principale. Un point de rencontre idéal pour les visiteurs mais surtout, un rendez-vous incontournable car il diffusera en direct les concerts de la scène Prairie ou encore des reportages "Shot by HONOR". Ces photos et vidéos exclusives du festival, capturées et montées sur place grâce au HONOR 400, puis diffusées sur cet écran géant donc afin de partager les temps forts de la journée.

Le HONOR 400 XXL va également présenter des vidéos produits (HONOR 400), des contenus informatifs sur le line up mais également des messages de prévention pour accompagner les festivaliers. Et bien sûr, sans oublier les coulisses de cette édition 2025 de We Love Green ! Réactions du public, horaires des navettes, programmation des artistes... Bref, vous ne pourrez RIEN louper avec le HONOR 400 XXL !

HONOR x We Love Green 2025 : une aventure créative et responsable

Pour cette collaboration avec We Love Green en 2025, HONOR mise sur la créativité et l'interaction. Car en plus de son écran gigantesque, la marque technologique créée en 2013 va déployer un espace de marque de 36m² ! Ce "hub" sera donc l'occasion de présenter le HONOR 400, le tout nouveau smartphone de la marque. Les festivaliers pourront échanger avec les équipes HONOR et tester les différentes fonctionnalités photo et vidéo notamment. Il y aura également un photocall immersif et créatif, inspiré de l'univers graphique du festival, pour réaliser des portraits uniques, le tout guidé par un photographe professionnel équipé du HONOR 400.

Et parce que la fête ne doit jamais s'arrêter, HONOR va mettre à disposition pendant deux heures 360 batteries externes (en échange de coordonnées et d'un acompte) ! Accessibles en libre-service, vous pourrez recharger votre téléphone pour profiter de chaque instant du festival et capturer des souvenirs.

Des ateliers de création de contenu seront également organisés avec des créateurs et des influenceurs pour vous donner quelques conseils pour créer vos propres contenus ! Bref, impossible de s'ennuyer avec les équipes HONOR qui vous accueilleront du 6 au 8 juin 2025 à We Love Green.

HONOR affirme donc sa volonté de célébrer la créativité, la musique et l'innovation responsable à travers ce partenariat inédit avec le festival écoresponsable We Love Green. Et on a hâte de vivre ça avec eux !