« Those About to Die », la série de gladiateurs à regarder d'urgence sur Prime Video

C’est la série qui devrait vous tenir en haleine et vous divertir une bonne partie de l’été. Voici pourquoi vous devriez regarder Those About to Die dès maintenant.

Vous aimez Anthony Hopkins et les péplums ? Alors la nouvelle série Those About to Die est faite pour vous. Elle a débarqué sans crier gare le 18 juillet dernier sur la plateforme Prime Video, en France.

Those About to Die se déroule à Rome, en l’an 79, et met au centre de son récit les désormais célèbres combats de gladiateurs et autres courses de chars. À côté de cela, une multitude de personnages aux destins différents ainsi que des complots et une rivalité fraternelle pour accéder au trône pimentent ces 10 épisodes. Le tout sous l'œil avisé de l’empereur Vespasien, auquel Anthony Hopkins prête ses traits.

Côté mise en scène, Those About to Die est réalisée par Roland Emmerich, à qui l’on doit Independence Day et Le Jour d’après, et son compatriote allemand Marco Kreuzpaintner. Le duo plonge les spectateurs au cœur de l’arène et de la violence où les combattants se retrouvent même à affronter des crocodiles dans une scène aquatique dont vous ne sortirez pas indemne !

Une histoire dont s’est inspiré Gladiator

Crédit photo : Prime Video

Bien évidemment, la comparaison avec le modèle du genre, Gladiator, est inévitable. Peut-être parce que les créateurs se sont inspirés directement du livre Those About to Die de Daniel P. Mannix (publié en 1958 et jamais traduit en français) dont se serait servi un certain Ridley Scott pour son propre péplum.

Le casting se compose d’acteurs internationaux et voit le retour sur le petit écran de Iwan Rheon (trois ans après American Gods) qui incarnait le terrible Ramsay Bolton dans Game of Thrones. On retrouve également à ses côtés l’actrice franco-portugaise Sara Martins dans le rôle d’une mère prête à tout pour retrouver ses deux filles enlevées.

La série promet de l’action, de la violence et des intrigues qui vous retourneront le cerveau. Inutile de préciser qu’elle ravira sans doute les fans du genre.