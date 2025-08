Notée 100%, cette nouvelle série policière est déjà numéro 1, tous les spectateurs sont accros

Si vous aimez les séries policières et réalistes, en voici une qui a convaincu une bonne partie des spectateurs de Prime Video. En quelques jours à peine, elle s’est classée première des programmes les plus regardés de la plateforme.

Qui a dit qu’il n’y avait pas de séries à binge watcher (traduire dévorer d’une traite) en été ? On ne parle pas de séries à redécouvrir mais bien d’inédites. Il y a par exemple cette série policière qui scotche les internautes sur Netflix. Ou cette série française au succès international.

Cette fois-ci, direction Prime Video pour une série estivale qui n’y va pas avec des pincettes. Les amateurs de thriller et de Michael Connelly y trouveront leur compte à coup sûr. Surtout que la série en question est le dernier spin-off en date d’un classique du genre, Harry Bosch.

Crédit photo : Prime Video

Il s'agit du dernier né de cet univers porté initialement par Titus Welliver est Ballard. Dans ce spin-off, l’inspecteur laisse sa place à Renée Ballard, interprétée par Maggie Q (Nikita). Elle est chargée de « diriger la nouvelle division des affaires non résolues de la police de Los Angeles, une unité mal financée, composée uniquement de bénévoles et qui a la plus grande charge de travail de la ville [...] Lorsqu'elle découvre une conspiration plus vaste au cours de ses enquêtes, elle s'appuie sur l'aide de son allié à la retraite, Harry Bosch, pour affronter les dangers qui menacent à la fois son unité et sa vie », résume Allociné.

Une série efficace qui plaît aux amateurs de polar

Crédit photo : Prime Video

Sortie le 9 juillet, Ballard fait déjà un carton sur Prime Video. En quelques jours seulement, Ballard s’est hissée au sommet des audiences de Prime Video aux Etats-Unis. Dans le même temps, la série a récolté le score parfait de 100% sur le site agrégateur Rotten Tomatoes.

Pas étonnant alors qu’elle soit l’une des séries les plus regardées de cet été. Les avis, très positifs des spectateurs, incitent également les indécis à se lancer dans l’aventure.

« Si vous cherchez une bonne nouvelle série télé à regarder, je recommande vivement Ballard sur Prime Video. Un vrai concentré à visionner en rafale », écrit un utilisateur de X. « L’interprétation de Maggie Q est un mélange convaincant de courage, d'intelligence, d'empathie et de résilience discrète. C'est le genre de performance nuancée et puissante qui rappelle à quel point elle a été sous-exploitée jusqu'à présent », ajoute un deuxième internaute.

Sur Allociné, les internautes ont, pour la plupart, passé un bon moment devant Ballard :

« La série est bien menée. L'intrigue est captivante. Montée en tension progressive. Les personnages sont nuancés et attachants » ; « L'univers sombre de Connelly est fidèlement retranscrit [...), les amateurs de polar y trouveront leur compte », peut-on lire.

Les dix épisodes de Ballard, ainsi que l’intégralité de Harry Bosch et Bosch : Legacy, sont à dévorer sans plus attendre sur Prime Video. Parfait pour occuper vos soirées.