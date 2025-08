« La meilleure série de tous les temps » fait l'unanimité chez tous les spectateurs qui supplient tout le monde de la regarder

Si vous voulez dévorer une série qui vous fera rire et passer un bon moment, alors cette comédie culte prisée par les fans devrait vous convenir sur Prime Video.

Beaucoup de spectateurs trouvent difficile d’attendre la suite d’une série durant plusieurs mois. Alors, que diriez-vous de dévorer une série culte des années 2000 sans attendre, à votre rythme ? Il y en a tant à découvrir. Mais on veut parler de cette comédie, peu connue en France, mais qui a fait un carton aux États-Unis entre 2006 et 2013.

Les 130 épisodes qui composent les sept saisons de cette comédie s’avalent comme des petits pains. On reconnaît bien la patte américaine : son humour, son écriture précise, son histoire se déroulant sur un lieu de travail et ses personnages savoureux. C’est la sitcom qui continue de faire rire les spectateurs.

Crédit photo : NBC/ Prime Video

On veut bien sûr parler de 30 Rock, créée, écrite et interprétée par Tina Fey, ancienne du Saturday Night Live. Elle donne la réplique à Alec Baldwin et Tracy Morgan. « Liz Lemon est scénariste en chef pour une émission de variétés. Pour elle la vie est belle et exaltante, jusqu'au jour où le Président du Network décide d'engager une star d'Hollywood dans le show ! Désormais Liz va devoir batailler pour que son rêve continue... », indique le résumé de Allociné.

Une comédie dépaysante qui donne le sourire

Crédit photo : NBC/ Prime Video

Avec 30 Rock, c’est dépaysement garanti et l’assurance d’une bonne dose d’humour. C’est particulièrement ce qui a plu aux spectateurs. Sur Rotten Tomatoes, 30 Rock affiche toujours l’excellent score de 92%. Sur Imdb, elle obtient la moyenne de 8,3 sur 10.

Sur X, les internautes ne tarissent pas d’éloges sur la sitcom :

« 30 Rock est vraiment la meilleure série de tous les temps » ; « 30 Rock est en fait la meilleure série jamais diffusée à la télévision » ; « Je pensais que la qualité de 30 Rock baisserait au fil des ans, mais ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui me fait pleurer de rire dans chaque épisode », peut-on lire.

Par ailleurs, des deux côtés de l’Atlantique, les spectateurs s’accordent à dire que Alec Baldwin livre une performance remarquable :

« Le personnage de Jack Donaghy [que joue Alec Baldwin, ndlr] est le personnage le mieux écrit et le mieux joué que j'ai jamais vu, dans n'importe quelle série », estime un internaute.

30 Rock a marqué l’histoire des séries des années 2000 à en croire cet internaute :

« Je sais qu’il y a des gens qui préfèrent Parks and Recreation et Arrested Development, mais je dis que 30 Rock est le summum de la comédie à la télévision et que nous ne reverrons jamais rien de tel ».

Si vous voulez vous lancer, l’intégralité de 30 Rock est disponible sur Prime Video. Sinon, vous pouvez regarder cette série policière au score parfait, spin-off d’une excellente série, sur la même plateforme.