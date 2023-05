The last of us saison 2 : Date de sortie, casting, trailer, toutes les infos sur la série

Pour le plus grand bonheur des fans de la série, The last of us revient pour une saison 2... Mais il va falloir prendre son mal en patience ! Voici le guide complet de ce que vous devez savoir concernant cette nouvelle saison. Date de sortie, trailer, casting, spoiler...

C'est le début d'une longue attente qui commence. Alors que la saison 1 vient de s’achever, l’adaptation de The Last of Us est déjà renouvelée par HBO. Créée par Neil Druckmann et Craig Mazin, The last of us est une série télévisée post-apocalyptique américaine. Diffusée depuis le 15 janvier 2023 sur la chaîne américaine HBO, elle est accessible en France sur la plateforme Prime Vidéo. Cette série s'inspire du jeu vidéo éponyme imaginé par Naughty Dog et sorti en 2013 sur PlayStation 3.

Avis aux fans de la série, une deuxième salve d'épisodes a été annoncée par HBO. Mais il va falloir être patient... car la diffusion de la saison 2 de The last of us est prévue en 2025. The Last of us a su plaire dès sa sortie. Dès le deuxième épisode de la saison 1, HBO a enregistré son deuxième meilleur démarrage depuis 13 ans. Un succès fou ! L'adaptation sur petit écran du jeu vidéo, développé par Naughty Dog, a conquis les fans du monde entier. Date de sortie, trailer, casting, spoiler...Découvrez le guide complet de ce que vous devez savoir concernant cette nouvelle saison.

Avant de découvrir les nouveautés prévues pour la saison 2, replongez-vous dans le trailer de la première saison de la série diffusée par HBO.

Quelle date de sortie pour la saison 2 de The last of us ?

Vous aimez les séries et le cinéma ? Voici le guide complet de la saison 2 de la série The last of us. Sur la photo, Bella Ramsey et Pedro Pascal. Crédit : distributeur de films Allo Ciné.

Quand les adeptes de la série diffusée sur Prime Vidéo en France pourront-ils suivre la suite des aventures de Joel, Ellie et Tess ? C'est la question qui vous brûle les lèvres. Pour le moment, HBO n'a pas annoncé de date de diffusion pour la saison 2 de la série à succès. En interview, Bella Ramsey a expliqué que la deuxième saison "sortira dans un moment... probablementfin 2024, début 2025". Pedro Pascal, quant à lui, estime qu'il est possible que le tournage démarre en 2023. Pour le moment, Craig Mazin et Neil Druckmann sont en phase d'écriture.

Quel est le casting pour la saison 2 de The last of us ?

Les jeux vidéo sont à l'honneur dans cette série. Bella Ramsey est annoncée pour la saison 2. Crédit distributeur de films Allo Ciné.

Ah le casting... Est-ce qu'on va retrouver nos acteurs et actrives favoris dans la saison 2 ? C'est la question qu'un fan se pose en premier. Bonne nouvelle pour tous les fans de la série américaine : Craig Mazin et Neil Druckmann resteront aux manettes pour cette deuxième saison de l’adaptation. C'est déjà ça !

Maintenant que Craig Mazin et Neil Druckmann ont annoncé que la deuxième saison de la série était en cours d'écriture, qu'en est-il des personnages principaux ?

Pour rassurer tous les fans de la série, les personnages d'Ellie Williams et Joel Miller devraient être reconduits par Bella Ramsey et Pedro Pascal. En 2021, Bella Ramsey et Pedro Pascal sont annoncés dans les rôles d'Ellie et Joel. L'aventure continue pour les deux acteurs passés par la série à succès Games of Thrones.

Dans The Last of Us part II développé par Naughty Dog, un personnage féminin important fait son apparation : Abby. À l’heure actuelle, aucune actrice n'a été annoncée pour jouer le personnage d'Abby. Comme pour Abby, le casting des autres personnages de la saison 2 n'a pas encore été annoncé.

Où regarder les 2 saisons de The last of us ?

Un des personnages principaux de la série phénomène de HBO, Pedro Pascal qui joue Joel. Crédit : distributeur de films Allo Ciné

La série The last of us fait un carton aux États-Unis, mais aussi en France. C’est la plateforme vidéo Amazon Prime Video qui a décroché les droits de diffusion en France. Le synopsis ? La planète est menacée par la mutation d'un champignon parasite. Le trio Joel, Ellie et Tess, joués respectivement par Pedro Pascal, bella Ramsey et Anna Torv, se lancent dans un périple à travers les états-unis. Dans un monde menacé, ils devront faire face aux duretés de la vie.

Cette année, la saison 1 a fait un carton. Si vous l'avez loupée, retrouvez les neuf épisodes sur Amazon Prime Video.