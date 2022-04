Netflix : voici la liste des séries déprogrammées en 2022

En début de semaine, la rédaction a établi une liste des nouveaux films et séries à voir sur Netflix du 11 au 15 avril. Cette fois-ci, découvrez les shows qui ne connaîtront pas de suite sur la plateforme en streaming.

Ah Netflix… Ces séries télévisées et ces films qui ne cessent de nous émerveiller. Entre les nouveautés et les œuvres à redécouvrir, les abonnés ne savent plus où donner de la tête. Il faut dire que le catalogue propose un nombre incalculable de programmes.

Malheureusement, certains d’entre eux ne connaîtront pas de suite sur la plateforme de streaming. Une chose est sûre : cette nouvelle risque de décevoir une poignée de fans. Sans plus tarder, voici la liste des séries annulées/déprogrammées en 2022 sur Netflix.

Archive 81

Disponible depuis le 14 janvier 2022, « Archive 81 » n’aura pas droit à une saison 2. Pour rappel, cette série horrifique - produite par James Wan - relate l’histoire de Dan Turner, un archiviste qui enquête sur la disparition d’une documentariste au début des années 90. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dernier épisode nous avait laissés sur notre faim. Hélas, nous ne connaîtrons jamais le fin mot de l’histoire. La raison ? Des audiences peu convaincantes.

On the Verge

Cette série de 12 épisodes, mettant en scène quatre meilleures amies en proie à une crise existentielle, a été annulée par Netflix. À noter que cette comédie dramatique a été réalisée par Julie Delpy ( « Before Sunrise », « La Comtesse », « Avengers : L’Ère d’Ultron »).

Another Life

Ce n’est un secret pour personne : les critiques ne sont pas tendres avec certaines séries télévisées. Et ce n’est pas « Another Life » qui oserait dire le contraire. Cette série de science-fiction a obtenu une note de 6% sur Rotten Tomatoes, précise le site PhonAndroid. Les fans du show n’auront pas l’occasion de découvrir la saison 3.

Les Baby-Sitters

Adaptation de la saga littéraire « The Baby-Sitters Club », cette série suit le quotidien de cinq collégiennes à la tête d’une entreprise de babysitting. Hélas, cette teen série n’est pas renouvelée pour une troisième saison malgré ses très bonnes critiques.

Gentefied

Dans « Gentefied », trois cousins s’évertuent à sauver le restaurant de tacos de leur grand-père. Sous fond de comédie, cette série met en lumière des sujets d’actualité. Manque de chance, Netflix a pris la décision d’annuler le show au bout de deux saisons.