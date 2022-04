Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 11 au 15 avril

Comme chaque semaine, notre rendez-vous hebdomadaire nous fait découvrir les nouveautés et reprises de films et séries sur Netflix. Cette semaine encore, un beau programme au menu avec des séries inédites et un film d’horreur.

Il va falloir patienter encore un tout petit peu pour découvrir la Partie 2 de la saison 4 de Ozark. La série américaine arrivera sur la plateforme le 29 avril prochain. Mais d’ici là, il y a de quoi tenir avec un programme riche et varié en genres sur Netflix.

Des dessins animés, des comédies, des séries comiques, des mini-séries, cette semaine, le programme Netflix est particulièrement relevé.

Séries

Les enquêtes sauvages (12 avril, saison 1)

Parce qu’il en faut aussi pour les plus petits, Les enquêtes sauvages est parfait pour débuter les vacances de printemps. Charmant et amusant, Les enquêtes sauvages propose des aventures sous couvert d’espionnage à travers des personnages à l’apparence animale. « Les agents spéciaux Sam et Kit parcourent le monde pour résoudre de nombreuses énigmes du règne animal grâce à leur flair, à la science et à de supers gadgets ».

Hard Cell (13 avril, saison 1)

Les séries britanniques font partie des meilleurs du petit écran. Encore plus lorsqu’il s’agit de séries comiques. Alors quand on apprend que Hard Cell réunit tout ce que la télévision britannique a de meilleur, on saute sur l’occasion. « Une organisatrice d'événements devenue directrice de prison pour femmes documente les rebondissements de la vie derrière les barreaux ». Ce n’est ni du Prison Break et encore moins du Orange is the New Black mais Hard Cell promet une ambiance folle et pleine de rigolade pour cette première saison dipsonible dès mardi. Bonne humeur et fou rire garantis.

Heureux… ou presque (13 avril, saison 2)

Heureux… ou presque est une série comique en provenance d’Argentine. « Sebastián, animateur radio de petite renommée, tente de trouver sa voie tout en gérant ses deux enfants et sa relation avec son ex-femme, dont il est toujours amoureux ». Rien de réellement nouveau dans son histoire mais la série propose de beaux portraits de personnages qui devraient facilement convaincre les spectateurs en quête de séries plus légères et feel good.

Ultraman (14 avril, saison 2)

On avait découvert la saison 1 de Ultraman en 2019 sur Netflix. La saison 2 de la série animée arrive enfin le jeudi 14 avril. Avec son graphisme soigné et son récit bien construit, Utraman devrait encore nous en mettre plein la vue. « Il y a des années, un héros de l’espace a rétabli la paix sur Terre. Aujourd’hui, c’est au tour du fils d’Ultraman de protéger le monde contre une menace alien ».

Anatomy of a Scandal (15 avril, mini-série)

Encore une série qui s’annonce passionnante. Créée par David E. Kelly, déjà derrière Big Little Lies et The Undoing sur HBO, Anatomy of a Scandal s’inscrit dans la continuité des séries judiciaires enduites dans une ambiance mystérieuse à souhait. « L’existence privilégiée de Sophie bascule quand son mari James, un puissant politicien, est visé par de scandaleuses révélations et accusé d’un horrible crime », renseigne le résumé. On en salive déjà, d’autant plus que ce mini-thriller est servi par un casting cinq étoiles, Sienna Miller, Rupert Friend, Michelle Dockery et Naomi Scott.

Les Héritiers de la terre (15 avril, saison 1)

Si vous aimez les séries historiques, Les Héritiers de la terre devrait alors rapidement devenir votre nouvelle attraction. La série espagnole nous plonge au cœur du XIVème siècle, à Barcelone en plein Moyen-Âge. Hugo Llor rêve de devenir artisan de la construction navale. Mais il aura fort à faire face à la puissante famille Puig, qui possède une place de choix auprès du roi, aspire à mettre au point sa vengeance auprès du mentor de Hugo. La série promet de savoureux moments d’affrontement grâce à une intrigue alléchante. Huit épisodes seront disponibles dès vendredi 15 avril, parfait pour occuper votre week-end.

Films

Moi, apprivoisée ? (13 avril)

On vous l’accorde, le titre Moi, apprivoisée ? n’est pas des plus remarquables. Malgré tout, ne vous fiez pas à son titre réducteur. Pour les plus tendres d’entre nous au cœur chamallow, cette rom-com polonaise devrait égayer vos après-midi de printemps. « Lorsqu’une scientifique au cœur brisé retourne au bercail pour repartir à zéro, son frère comploteur engage un bel inconnu pour la convaincre de vendre leurs terres », raconte le résumé de la plateforme. Dépaysement garanti.

Choose or die (15 avril)

C’est vrai, nous sommes encore loin du mois d’octobre et ses frousses habituelles. Alors, avec un peu (beaucoup) d’avance et aussi parce que les vacances de printemps pointent tout doucement le bout de leur nez, on vous propose de découvrir Choose or die. Véritable attrait des plus jeunes, le genre horrifique tend à se développer chez Netflix. Choose or die raconte le calvaire d’une jeune codeuse qui, après avoir redémarré un jeu vidéo des années 1980, déclenche malgré elle un malédiction qui lui impose de faire des choix cornéliens. Réalisé par Toby Meakins, le film met en scène le jeune Asa Butterfield bien connu des fans de Sex Education. Prêt pour le grand frisson ?