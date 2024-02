On a testé Batman Escape, le plus grand escape game immersif de France !

Vous avez toujours rêvé d’arpenter Gotham City et tenir tête aux célèbres vilains de l’univers DC aux côtés de la Bat-Famille ? Alors embarquez avec nous pour l’une des salles de Batman Escape !

Si vous aimez faire fonctionner vos méninges, participer à des jeux entre amis et qu’en plus, vous êtes un fan de Batman, le plus célèbre super-héros de l’univers DC Comics, vous êtes… une personne bien. Ok, il se peut que je ne sois pas très objectif sur le sujet, mais derrière cet aveu se cache tout de même la proposition d’une expérience que vous n’êtes pas près d’oublier !

Plusieurs salles thématiques dans l'univers de Batman

Sans plus attendre, je vous propose un aperçu (sans spoil, pour ne pas vous gâcher l’expérience) de Batman Escape, la plus grand escape game immersif de France, qui a récemment ouvert ses portes, et plus précisément du scénario dédié à l’alter-ego maléfique du Chevalier Noir, The Joker : Joke’s on you !

Crédit : Batman Escape

Car avant de plonger dans le vif de l’action, sachez que ce complexe d’escape games situé à Boom Boom Villette (Paris) vous propose de prendre part à 3 scénarios originaux, chacun proposant des expériences très différentes. Pour plus d’informations sur les salles, rendez-vous sur le site officiel de Batman Escape.

Rencontre avec le Joker à l'asile d'Arkham

Mais assez digressé, retour à notre aventure. C’est donc l’oeil vif, l’esprit affûté et prêt à en découdre que votre serviteur, accompagné pour l’occasion de 4 comparses non moins déterminés, s’est aventuré en cette sombre soirée à Gotham City. Pour l’occasion, nous endossons les rôles de journalistes invités à l’asile d’Arkham pour prendre part à une interview exclusive… du Joker !

Crédit : Batman Escape

Évidemment, comme dans chaque histoire de Batman, la situation dérape et nous nous retrouvons bien plus impliqués que prévu dans des événements dépassant nos modestes attributions. Sans plus rentrer dans les détails, nous avons fait des rencontres inattendues et avons dû prendre part à des mini-jeux retors pour retrouver notre liberté ! Entre humour, coopération et réflexion, votre équipe devra être soudée (ou pas) pour mettre fin à cette crise sans précédent !

Du côté de l’environnement, nous avons été saisis par le soin apporté aux décors. L’aventure nous permet d’explorer une Gotham City grandeur nature et son univers est criant de vérité. Mention spéciale aux voix originales de certains personnages emblématiques, grâce à la présence des comédiens de doublage officiels (coucou Dorothée Pousséo, Stéphane Ronchewski et Adrien Antoine).

Une fois Gotham sauvée (bien sûr que nous avons réussi, voyons), nous avons pu récupérer au bar de l’escape game, avant de nous affronter dans une course de voitures télécommandées aux couleurs des héros et vilains de la franchise. Dernière étape à la boutique, qui propose tout ce qu’un(e) fan de Batman peut rechercher et nous faisons nos adieux à la cité sombre.

Crédit : Batman Escape

Une expérience unique et divertissante que je recommande à tous ! Vous souhaitez vous aussi tester l’une des salles ? Alors constituez votre équipe et enfilez votre cape, Gotham a besoin de vous !