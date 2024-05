Orelsan réalise son deuxième film et recherche des figurants pour des séquences d'action

Vous souhaitez faire une apparition dans le prochain film du rappeur ? Cela tombe bien, les castings viennent d’ouvrir.

Orelsan est en train de tourner son nouveau film, neuf ans après Comment c’est loin. Alors que l’on en sait peu sur ce projet, on apprend par le site figurants.com qu’ « une partie du film a déjà été tournée au Japon ».

Pour le reste, c’est bien en France, et plus précisément à Paris, que le rappeur français a posé sa caméra. Pour l'occasion, Orelsan et ses équipes sont à la recherche de figurants.

Comme le précise le compte Instagram castingsfigurants, les tournages auront lieu principalement fin mai. Différents profils sont recherchés : de la silhouette aux aptitudes physiques.

Arts martiaux et cascades sont au programme du nouveau film d'Orelsan

Crédit photo : Georges Biard/ Wikipedia

Dans l’annonce, on apprend par exemple que sont recherchés « des femmes et hommes de 18 à 50 ans, en très bonne condition physique, la pratique d'un sport de combat type boxe, arts martiaux... ou des notions de cascades sont les bienvenus, afin d’incarner des miliciens ». On peut en déduire que le film promet ainsi quelques séquences d’action et de cascades.

Les figurants pourront incarner, selon leur profil, des politiciens, des policiers ou encore des Japonais. On connaît l’amour et la passion d’Orelsan pour la culture japonaise et notamment manga.

Par ailleurs, voici comment est décrit le film - dont on ne connaît pas encore le titre - en quelques mots : « Film entre fiction et réalité qui met en scène ses peurs liées à la paternité représentée par la culture japonaise ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Figurants.com (@castingsfigurants)

Ce film s’inscrit dans le nouveau contrat du rappeur signé fin 2023 avec Sony avec lequel il prévoit la sortie de deux albums et donc d’un film.