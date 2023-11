Outlander saison 8 : Date de sortie, casting, bande-annonce...

Les fans l'attendent plus que tout... la saison 8 de la série Outlander s'apprête à pointer le bout de son nez. Et de nombreuses surprises attendent les fans...

Après 7 saisons plus folles les unes que les autres, l'une des séries les plus attendues de l'année va enfin sortir. Adaptée de la saga littéraire de l'autrice Diana Gabaldon, Outlander a conquis le cœur des amateurs de séries depuis maintenant 7 saisons. C'est avec une immense impatience qu'ils attendent sa sortie. Qui sera au casting ? Quand la saison 8 va-t-elle sortir sur Netflix ? Les personnages principaux, Claire et Jamie seront-ils au rendez-vous ? Peut-on déjà voir une bande-annonce ? Quel sera le synopsis de cette nouvelle saison ?

On vous dit tout à propos de la saison 8 d'Outlander !

Retour sur les saisons précédentes d'Outlander

Alors que la septième saison s'achève sur vos écrans, découvrez toutes les infos concernant la nouvelle saison d'Outlander. Crédit : distributeur de films Allo Ciné

Sortie pour la toute première fois en 2014, la série Outlander est une série américaine créée par le scénariste Ronald D. Moore. Outlander est aussi, et surtout, une formidable adaptation de la série littéraire "le Chardon et le Tartan" écrite par l'autrice Diana Gabaldon. Avec une certaine liberté tout de même, la série retrace l'univers fantastique de Diana Gabaldon. Dans ses livres, Diana Gabaldon met en scène Claire Randall, une jeune femme infirmière pendant la Seconde Guerre mondiale. L'intrigue transporte Claire plusieurs années en arrière, précisément en 1743, à l'époque des guerres entre les Anglais et les Écossais. Bien sûr, l'héroïne va tomber amoureuse d'un certain Jamie Frasier, un ténébreux guerrier des Highlands.

On vous laisse le plaisir de visionner les 7 premières saisons d'Outlander pour ne pas vous spoiler davantage. Ce qui est sûr, c'est que Claire devra faire face à des choix cornéliens. Y parviendra-t-elle ? Quant à nous, on se projette déjà à la huitième saison, prévue bientôt...

Quel sera le casting de la saison 8 d'Outlander sur Netflix ?

Quel sera le casting de la prochaine saison, qui aux U.S.A. est diffusé sur la chaîne Starz ? Crédit : distributeur de films Allo Ciné

Cette nouvelle saison d'Outlander va être pleine de surprises... À commencer par le casting ! Si vous avez regardé les sept premières saisons d'Outlander, vous devez vous impatienter et vous demander qui sera au casting de la huitième saison ? On peut d'ores et déjà rassurer les fans de la série adaptée des romans de Diana Gabaldon, les deux protagonistes principaux seront bien à l'écran. Et oui, Sam Heughan, dans le rôle de Jamie Fraser, et Caitriona Balfe, dans le rôle de Claire Fraser, seront en tête d'affiche de cette huitième saison d'Outlander. Pour vous donner l'eau à la bouche, on devrait retrouver les personnages suivants dans la saison 8 :

Caitríona Balfe, dans le rôle de Claire Randall Fraser

dans le rôle de Claire Randall Fraser Sam Heughan, dans le rôle de Jamie Fraser

dans le rôle de Jamie Fraser Alexander Vlahos, dans le rôle deAllan Christie

dans le rôle deAllan Christie Maria Doyle Kennedy, dans le rôle deJocasta Cameron Innes

dans le rôle deJocasta Cameron Innes Richard Rankin, dans le rôle de Roger Wakefield

dans le rôle de Roger Wakefield Sophie Skelton, dans le rôle de Brianna Randall

dans le rôle de Brianna Randall Mark Lewis Jones, dans le rôle deThomas Christie

dans le rôle deThomas Christie Paul Gorman, dans le rôle deJosiah et Keziah Beardsley

dans le rôle deJosiah et Keziah Beardsley John Bell, dans le rôle de Ian Murray

dans le rôle de Ian Murray David Berry, dans le rôle de Lord John Gray

dans le rôle de Lord John Gray Caitlin O’Ryan, dans le rôle de Lizzie Wemyss Beardsley

dans le rôle de Lizzie Wemyss Beardsley Charles Vandervaart, dans le rôle de William Rançon

Pour le moment, peu d'informations concernant le casting ont été communiquées... Mais on s'attend déjà à du nouveau dans le casting de la saison 8.

La huitième saison d'Outlander sera-t-elle la dernière ?

L'annonce est tombée : la huitième saison d'Outlander sera bel et bien la dernière pour la série. Cette nouvelle saison va clôturer les aventures de Jamie et Claire Fraser. Cette nouvelle saison d'Outlander est à louper sous aucun prétexte !

Pour la petite anecdote, le closing de la série a été dévoilée à l'acteur incarnant le rôle de Jamie Fraser, Sam Heuglan. C'est la créatrice de la série elle-même qui a annoncé à Sam Heuglan l'issue de son personnage. Peut-on y voir les prémisses du décès de Jamie ? À suivre dans la dernière saison d'Outlander...

Combien d'épisodes pour cette huitième saison sur Netflix ?

Le retour d'une des séries préférées des abonnés Netflix est bientôt de retour. Crédit : distributeur de films Allo Ciné

C'est officiel, les fans de la série vont pouvoir apprécier la nouvelle, et dernière, saison d'Outlander sur la première plateforme de streaming mondiale : Netflix. Avis à tous les amateurs de la plateforme vidéos, Netflix sera le diffuseur officiel pour cette huitième saison d'Outlander. Avec un abonnement, vous pourrez donc profiter de la série dès sa sortie, sans publicité.

La question que tout le monde se pose est combien d'épisodes vont constituer cette ultime saison ? Pour le moment, aucune information officielle n'a été communiquée. Les fans peuvent tout de même s'attendre à une douzaine d'épisodes, moyenne des épisodes des saisons précédentes.

Quelle date de sortie pour la nouvelle saison d'Outlander ?

L'amour sera-t-il au rendez-vous dans cette ultime saison ? Crédit : distributeur de films Allo Ciné

Malheureusement pour tous les fans de séries, aucune date de sortie n'a été communiquée pour la saison 8 d'Outlander. Après le succès fou des premières saisons de l'adaptation populaire de la série littéraire de Diana Gabaldon, les fans de séries attendent impatiemment la date de sortie de cette dernière partie pour découvrir la fin de l'histoire de Claire et Jamie.

Pour vous rassurer, la sortie de la saison 8 est attendue en 2024. Le tournage a pris du retard à cause des grèves des scénaristes qui a paralysé de monde du cinéma cette année. Les spécialistes du cinéma estiment une sortie de la saison 8 fin 2024 voire début 2025.

Où regarder la série Outlander ?

Film, série ou livre, on adore découvrir des histoires comme celles d'Outlander. Crédit : Distributeur de films Allo Ciné

En France, vous pouvez regarder tous les épisodes d'Outlander sur Netflix, la plateforme vidéo numéro une mondiale. Aux États-Unis, c’est la chaîne Starz qui en a l’exclusivité.

Pour les amoureux de littérature, n'oubliez pas que la série Netflix est une adaptation de la saga littéraire de l'autrice Diana Gabaldon. Vous pouvez alors plonger dans les aventures de vos personnages préférées à travers les pages des nombreux tomes. Oubliez les images du cinéma et faites travailler votre imagination... Composée de 9 tomes au total, la saga littéraire se trouve chez les éditions "J'ai lu" :