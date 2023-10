Netflix a annoncé le retour de la célèbre série coréenne à succès Squid Game. La plateforme de streaming a même dévoilé en avant-première les visages de nouveaux acteurs... Squid Game saison 2 : date de sortie, casting, bande-annonce, nouveautés.... Découvrez toutes les infos à savoir concernant la sortie de la saison 2.

En juin dernier, la première plateforme de streaming mondiale a publié un teaser de la saison 2 de Squid Game. De nouveaux acteurs ont été dévoilés en avant-première, et les fans ont eu de belles surprises...

Squid Game a fait le meilleur score en 2022, toutes séries confondues. Crédit : distributeur de films Allo Cine

Et oui, pour le plus grand bonheur des fans de la série coréenne, les interrogations autour de la saison 2 commencent à s'éclaircir. En l'espace de quelques jours seulement, 27 pour être précis, Netlfix a enregistré plus de 111 millions de vues sur la série. Ce qui en fait aujourd'hui, un des plus gros cartons de la plateforme de streaming aux 238 millions d'abonnés. Il ne manquait plus que Netflix poste une vidéo pleine de surprises pour attiser le feu sur les réseaux sociaux. Date de sortie, casting et infos en avant-première, voici tout ce qu'il faut savoir.

Une piqûre de rappel de Squid Game saison 1

Sortie en 2021 en exclusivité sur Netflix, la série Squid Game a tout de suite rencontré un franc succès auprès des abonnés. À ce jour, elle fait partie des meilleures séries Netflix et a reçu un festival d'éloges de la part des critiques de cinéma. Le synopsis est simple : "tentés par un prix alléchant en cas de victoire, des centaines de joueurs désargentés acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels", résume le distributeur de films Allo Ciné. En résumé, la série Netflix Squid Game est l'histoire de 456 personnages. Tous participent à un concours mortel à base de jeux pour enfants. À la clé : une offre de 45,6 milliards de wons pour le joueur qui survivra à toutes les épreuves.

Squid Game saison 2 : Date de sortie Netflix, casting, bande annonce, découvrez toutes les infos. Crédit : distributeur de films Allo Ciné

Dans cette première saison, les personnages se révèlent : Jung-Jae Lee dans le rôle de Seong Gi-Hun, Park Hae-Soo dans le personnage de Cho Sang-Woo, l'actrice Jung Ho-Yeon dans le rôle de Kang Sae-Byeok et l'acteur coréen Sung-Tae Heo dans le personnage de Jang Deok-Soo.

Festival d'éloges pour la série Squid Game, avis aux fans qui attendent la nouvelle saison... Crédit : Distributeur de films Allo Ciné

ALERTE SPOILER : À la fin des 6 épisodes, Gi-hun et Cho Sang-Woo s'affrontent dans l'épreuve finale. Un des deux joueurs devait mourir. Mais alors que Gi-Hun prend le dessus sur Sang-Woo, il se sacrifie pour laisser son ami d'enfance en vie. C'en est trop pour Sang-Woo, qui se suicide pour laisser gagner Gi-Hun. La saison 2 promet encore de nombreux rebondissements...

Quelle date de sortie pour la deuxième saison de Squid Game sur Netflix ?

L'affiche officielle de la sortie l'annonce de la saison 2, en exclusivité sur Netflix. Crédit : Distributeur de films Allo Ciné

Pour le moment, Netflix n'a donné aucune indication concernant la date de sortie de la nouvelle saison de la série à succès. Nous savons que les tournages de la saison 2 ont commencé cet été. Netflix devrait communiquer prochainement sur une date de sortie de la très attendue nouvelle saison. Les fans vont devoir s'armer de patience...

Quel casting pour la nouvelle saison Squid Game sur Netflix ?

Avis aux fans de la série ! Dans une vidéo publiée sur Youtube, Netflix dévoile le visage de nouveaux personnages et confirme surtout le retour du personnage principal : Lee Jung-Jae, dans le rôle de Gi-Hun. Le grand vainqueur de la première saison sera bien présent pour cette nouvelle saison riche en rebondissements. À la fin de la saison une, il se présente comme le chef des opérations de ces jeux morbides. Première bonne nouvelle, Lee Jung-Jae fera partie du casting de cette saison 2.

Lee Jung-Jae, le personnage principal de la série Netflix Squid Game. Crédit : Distributeur de films Allo Ciné

Selon les informations communiquées, Wi Ha-joon , le policier, et Gong Yoo, le recruteur, seront tous deux de retour dans les nouveaux épisodes de la série Squid Game sur Netflix.

La vidéo Youtube publiée par Netflix dévoile en avant-première les nouveaux participants aux jeux mortels. Incarnés par des acteurs célèbres en Corée du Sud, ces nouveaux joueurs seront, soyez en sûrs, plein de surprises. Park Sung-Hoon, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul ou encore Yang Dong-Geun, font partie de ces nouveaux visages.

Quelle sera l'histoire de la deuxième saison Squid Game en exclusivité sur Netflix ?

Avis aux fans de séries Netflix, Squid Game est à regarder absolument. Crédit : Distributeur de films Allo Ciné

À ce jour, Netflix n'a pas communiqué sur l'histoire de cette deuxième saison très attendue. C'était sans compter sur les interviews du créateur original de la série phénomène : Hwang Dong-hyuk. Il explique que cette deuxième saison sera encore plus violente et cruelle que la première. Les personnages se livreront à des jeux d'une immense violence. D'ailleurs, cette deuxième saison devrait avoir pour thème principal la vengeance, a annoncé Lee Jung-Jae dans un entretien donné à All K Pop : "Comme nous l'avons tous vu à la fin de la saison 1, l'intrigue principale de la saison 2 sera la vengeance, et le personnage clé qui contrôlait le fonctionnement des jeux dans la saison 1 était Lee. Byung Hun sunbae, il semble donc que nous serons tous les deux les personnages centraux de cette prochaine histoire".

Quand Squid Game s'apprête à devenir réalité...

Alors que la date de sortie de la deuxième saison Squid Game n'a pas encore été annoncée, Netflix va sortir un jeu de télé-réalité inspiré de la série phénomène. Le principe : le même que la série-cinéma, avec des vrais participants. 456 joueurs du monde entier vont s'affronter dans le but de remporter une somme d'argent colossale : une offre de 4,56 millions de dollars. C'est à ce jour le plus gros prix mis en jeu dans l'histoire de la téléréalité a annoncé l'émission. Inutile de préciser que les joueurs ne s'affronteront pas mortellement. Même si cette émission s'est retrouvée dans de très nombreux scandales, notamment concernant les conditions de tournage, Squid Game : le défi sera disponible sur Netflix le 22 novembre prochain.