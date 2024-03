Paris 2024 : Aya Nakamura pour chanter Piaf à la cérémonie d'ouverture, pourquoi c'est une idée de génie ?

Aya Nakamura chantera-t-elle du Edith Piah pour l'ouverture des JO de Paris 2024 ? Avant même d'être officialisée, cette rumeur ne laisse en tout cas personne indifférent.

Difficile d'y échapper !

Alors que nos confrères de l'Express ont récemment révélé que le président Emmanuel Macron aurait proposé à la chanteuse Aya Nakamura de se produire lors de la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux olympiques de Paris 2024, la France des réseaux sociaux ne cesse de s'embraser.

Le choix de la chanteuse franco-malienne - qui aurait accepté la proposition en envisageant de chanter du Edith Piaf - est en effet loin de faire l'unanimité auprès des internautes et de certains Français, à tel point que plusieurs émissions de télévision en ont fait un sujet de débat.

Alors Aya Nakamura, bonne ou mauvaise idée ?

Crédit photo : Aya Nakamura / Instagram

Aya Nakamura, star de la cérémonie d'ouverture des JO ?

Il faut tout d'abord analyser froidement la chose en se posant les bonnes questions.

Les Jeux olympiques représentent la plus grande compétition sportive au monde et le pays organisateur se doit d'être à la hauteur de l'événement car la planète entière a les yeux rivés sur lui. Cela passe, entre autres, par une cérémonie d'ouverture réussie, où l'accent doit être mis sur culture nationale tout en affichant fièrement certains symboles locaux qui brillent à l'international. Des sportifs bien sûr mais aussi des figures populaires et susceptibles d'attirer le public (et donc les téléspectateurs) du monde entier.

Et de ce point de vue, n'en déplaise à certains, Aya Nakamura - que l'on apprécie sa musique ou pas d'ailleurs, ce n'est pas le propos - coche toutes les cases. Ainsi en 2020 et 2021, elle était l'artiste féminine francophone la plus écoutée et la plus populaire au monde, comme Edith Piaf en son temps. Si bien sûr il n'est pas question de comparer les deux chanteuses, force est de constater que les faits sont là et qu'ils plaident en faveur de l'interprète de « Pookie », qu'on le veuille ou non. En 2021, le très sérieux magazine Forbes l'avait même élue parmi les 40 femmes les plus remarquables de l'année.

Si en 2023, Aya Nakamura n'était certes plus la numéro un, elle restait néanmoins la deuxième artiste française la plus écoutée sur Spotify dans le monde derrière la chanteuse Jain, avec 8,9 millions d'auditeurs mensuels. Une preuve, s'il en fallait, que son succès international ne se dément pas.

C'est d'ailleurs en substance ce qu'a tenu à rappeler le journaliste musical Olivier Cachin.

« Aya Nakamura est l’équivalent de ce qu’était Édith Piaf il y a 60 ans, c’est-à-dire la chanteuse française la plus populaire à l’étranger. Elle est tout à fait à sa place dans la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. Celle qui représente la France à l’international aujourd’hui, c’est Aya Nakamura », a-t-il ainsi déclaré début mars, chez nos confrères de BFM TV.

D'autre part, si Aya Nakamura venait à chanter du Edith Piaf, comme la tendance semble l'indiquer, cela serait tout à fait à propos. Le répertoire de la « Mome » contient en effet quelques-unes des chansons françaises les plus connues au monde. Les visiteurs et les téléspectateurs étrangers n'y verraient donc qu'un hommage à la culture musicale française par la voix d'une artiste contemporaine à succès. Rien de choquant en somme. Cela pourrait même permettre au public d'Aya Nakamura, souvent plus jeune et moins au fait de certains pans de la chanson française, de découvrir la musique d'Edith Piaf et de bien d'autres encore.

Crédit photo : Aya Nakamura / Instagram

Mais alors pourquoi le choix d'Aya Nakamura fait couler autant d'encre chez certains ? Beaucoup critiquent cette éventualité en affirmant que la chanteuse native de Bamako ne correspondrait pas artistiquement à sa glorieuse aînée. Après tout, l'argument s'entend. Il est bien évident que l'une et l'autre n'ont rien à voir, musicalement parlant. Mais est-ce que cette incompatibilité doit néanmoins empêcher l'une d'interpréter les plus grands titres de l'autre ? N'est-ce pas par exemple le principe d'une émission comme la Star Académy ? A-t-on déjà reproché à Jean-Pascal l'agitateur de chanter du Jacques Dutronc ? La réponse est non. On aurait pu, ceci dit...

Finalement, la vraie question n'est peut-être pas de savoir si le choix d'Aya Nakamura est le bon mais plutôt de s'interroger sur le bien-fondé de son succès, n'est-ce pas ? Comment l'expliquer ? Certains y verront sans doute le symbole de la médiocrité ambiante de la musique française, alors que d'autres, en revanche, avanceront que les goûts évoluent. Toujours est-il que ceci est un autre débat.

En attendant, aujourd'hui, qui d'autre qu'Aya Nakamura peut se vanter d'avoir un tel rayonnement musical dans le monde ? Personne et c'est peut-être ça qui chagrine le plus ses détracteurs. Cette tempête dans un verre d'eau ressemble donc davantage à de la jalousie teintée d'un mépris de classe et (ou artistique) évident.

De là à parler de racisme, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas.

En résumé, on a le droit de ne pas aimer la musique d'Aya Nakamura (c'est même conseillé diront les mauvaises langues) mais prétendre qu'elle n'a pas sa place dans une cérémonie d'ouverture planétaire pour y reprendre des succès populaires en mondovision alors que son CV parle pour elle, c'est au mieux de la malhonnêteté, au pire du délit de sale gueule.