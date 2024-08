JO 2024 : une nageuse paraguayenne exclue du village olympique à cause de son « comportement inapproprié »

Luana Alonso, une jeune nageuse paraguayenne très suivie sur les réseaux sociaux, a été priée de quitter le village olympique par le Comité olympique du Paraguay. Son “comportement inapproprié” serait à l’origine de cette exclusion.

Avec 700 000 abonnés sur Instagram, Luana Alonso, 20 ans, n’a pas attendu les Jeux Olympiques pour devenir populaire. Elle est considérée comme l’une des athlètes les plus belles de ces olympiades. Cependant, sportivement, la nageuse paraguayenne n’a pas fait d’exploit en terminant 6ème sur sa série de qualification aux 100 mètres papillon, échouant à se qualifier pour les demi-finales.

Crédit photo : Instagram / Luana Alonso

Juste après sa dernière course, le 27 juillet dernier, elle a immédiatement annoncé sa retraite. Mais suite à cette annonce, elle a toutefois décidé de rester à Paris pour faire du tourisme. Ainsi, elle s’est consacrée à son activité d’influenceuse en visitant la capitale et s’est notamment rendue à Disneyland.

Crédit photo : Instagram / Luana Alonso

Le problème, c’est qu’elle ne faisait plus partie de l’équipe olympique paraguayenne. Ce qui ne l’a pas empêchée de revenir au village olympique quelques jours plus tard, fréquentant alors des athlètes toujours en lice. Le Comité olympique du Paraguay (CoP) n’a que très peu goûté le comportement de la nageuse et a donc décidé de l’exclure du village olympique.

Crédit photo : Instagram / Luana Alonso

Une “atmosphère inappropriée”

Le CoP a évoqué un “comportement inapproprié” pour justifier son renvoi, soucieux de maintenir l’harmonie et la discipline parmi les athlètes afin de mieux les garder dans l’esprit de compétition. À leurs yeux, Luana Alonso n’était plus une de leurs athlètes :

"Sa présence a créé une atmosphère inappropriée au sein de l’équipe du Paraguay"

Le CoP a tout de même gardé pour elle les détails de la nature exacte de ce comportement inapproprié. Suite à ce renvoi, Luana Alonso a indiqué ne pas avoir compris cette décision, niant avoir créé tout environnement négatif. Elle a précisé aussi n’avoir jamais reçu d’avertissement officiel ou de réprimande avant cette mesure.

Crédit photo : Instagram / Luana Alonso

Surprise et déçue, la désormais ex-nageuse est déjà repartie pour les États-Unis, et plus précisément à Dallas, où elle suit ses études. Elle aura au moins bien profité de sa semaine de vacances après son élimination précoce des Jeux Olympiques.