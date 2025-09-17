Accident d'Isabelle Nanty : Dany Boon donne des nouvelles rassurantes de son état de santé

Isabelle Nanty a eu un accident de la route ce vendredi 12 septembre et a été conduite en urgence absolue à l’hôpital. Quelques jours plus tard, Dany Boon a donné des nouvelles de son état de santé.

Ce vendredi 12 septembre, la comédienne Isabelle Nanty a été victime d’un grave accident de la route dans les Yvelines. Elle est montée à bord d’un VTC près d’Aurillac pour rejoindre l’Île-de-France. Cependant, cinq heures après le départ, le chauffeur a fait une sortie de route et le véhicule s’est retrouvé sur le toit, sans impacter d’autres automobilistes.

Crédit photo : SIPA

Une enquête a été menée et selon les sources judiciaires, l’homme avait un permis de conduire invalide depuis 2018, sans aucun point. En plus de cela, il conduisait de nuit, ce qui laisse penser qu’il aurait pu s’endormir au volant et causer l’accident.

“Elle va bien”

Isabelle Nanty, âgée de 63 ans, était consciente à l’arrivée des secours mais se plaignait de douleurs dans tout le corps. Elle a été conduite en urgence absolue à l’hôpital Percy de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, bien que son pronostic vital n’était pas engagé. La comédienne souffrirait de trois côtes cassées, un orteil cassé et une fracture au niveau des cervicales, mais n’aurait pas de blessure grave.

Invité ce lundi 15 septembre sur RTL, Dany Boon a donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé d’Isabelle Nanty. Il a également voulu couper court aux rumeurs alarmistes que l’on peut lire sur les réseaux sociaux.

“J’ai eu des nouvelles, elle va bien. C’est sur internet… On m’a annoncé mort en mars dernier, j’ai dû prévenir les gens que j’étais en vie, a-t-il déclaré.

Jean-Paul Rouve, le binôme d’Isabelle Nany dans “Les Tuches”, s’est également montré rassurant en affirmant :

“Ça va, tout va bien, ouf, il faut juste qu’elle se repose et qu’elle s’en remette”, a-t-il dit au Figaro.

Le médecin d’Isabelle Nanty lui aurait fourni un arrêt de travail de deux mois. Elle devrait rentrer dans son logement parisien ce mercredi 17 septembre.