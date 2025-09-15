Isabelle Nanty en urgence absolue après un grave accident de la route

L'actrice française Isabelle Nanty

L'actrice Isabelle Nanty a été victime d'un grave accident de la route.

Il n'était pas encore 8h du matin, ce vendredi 12 septembre dans les Yvelines, lorsqu'un automobiliste a, pour une raison encore inconnue, soudainement perdu le contrôle de son véhicule qui a fait une terrible sortie de route.

L'accident s'est produit sur l'autoroute A10, à hauteur de la commune de Saint-Arnoult, non loin de la barrière de péage du même nom. À l'intérieur de la voiture accidentée se trouvait l'actrice française Isabelle Nanty, qui a été hospitalisée en urgence absolue. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé.

Selon le site Actu.fr le permis de conduire du conducteur était invalide.

L'actrice française Isabelle NantyCrédit photo : @isabelle.nanty / Instagram

Isabelle Nanty victime d'un accident de la route

Isabelle Nanty, âgée de 63 ans, était consciente à l'arrivée des secours, environ 1h après le drame, mais elle se plaignait de douleurs dans tout le corps. La comédienne a dont été transportée d'urgence à l'hôpital Percy de Clamart (Hauts-de-Seine), escortée par des motards de la gendarmerie nationale.

Les dernières nouvelles quant à son état de santé seraient rassurantes.

L'actrice française Isabelle NantyCrédit photo : Nicolas Duprey / Flickr

On ignore encore les causes de cet accident. Seule certitude, le véhicule accidenté - une Mercedes Classe V qui appartenait à une société de location - était le seul impliqué dans cette sortie de route. Le permis de conduire du conducteur a par ailleurs fait l'objet d'une vérification des forces de l'ordre et il s'est avéré que le document ne possédait plus le moindre point.

« Nous devons vérifier si ces pertes de points ont bien été notifiées. », a toutefois déclaré le parquet de Versailles qui a ouvert une enquête.

D'autres contrôles sont en cours, notamment en ce qui concerne l'assurance du véhicule.

Pour rappel, Isabelle Nanty est un visage familier du cinéma français. Nommée plusieurs fois aux Césars, l'actrice, née à Verdun en 1963, a tourné dans plus de 80 films, parmi lesquels « Tatie Danielle » (1990), « Les Visiteurs » (1993), « Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain » (2000), « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre »,« Les Tuche » (2011), ou encore « Les Profs » (2013).

