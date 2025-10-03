Un acteur des « Tuches » donne des nouvelles d'Isabelle Nanty, 3 semaines après son grave accident de la route

L'actrice Isabelle Nanty

Le 12 septembre dernier, Isabelle Nanty a été victime d’un grave accident de la route et a été conduite à l’hôpital en urgence absolue. Trois semaines après, Jean-Paul Rouve donne de ses nouvelles.

Isabelle Nanty a eu un grave accident de la route le 12 septembre dernier, aux alentours de 8h du matin, dans les Yvelines. L’actrice avait pris un VTC pour rejoindre l’Île-de-France quand son chauffeur a perdu le contrôle du véhicule et a fait une dangereuse sortie de route sur l’autoroute A10.

Isabelle NantyCrédit photo : ABACA

La voiture s’est retrouvée sur le toit et Isabelle Nanty a été transportée à l’hôpital en urgence absolue, bien que son pronostic vital n’était pas engagé. Âgée de 63 ans, l’actrice était consciente à l’arrivée des secours et se plaignait de douleurs dans tout le corps. Elle aurait trois côtes et un orteil cassés, une fracture au niveau des cervicales, mais pas de blessure grave.

Des nouvelles d’Isabelle Nanty

Dany Boon a été le premier à donner des nouvelles d’Isabelle Nanty après son accident. Il a affirmé qu’elle allait bien et a démenti toutes les rumeurs alarmistes que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux.

Ce mardi 30 septembre, c'est un autre ami d’Isabelle Nanty qui a donné de ses nouvelles. Il s’agit de Jean-Paul Rouve, son binôme dans “Les Tuche”, invité sur RTL.

“Franchement, ça va. Elle était blessée, elle a eu un accident donc il faut qu’elle ait du repos. Elle va se remettre, il n’y aura pas de séquelles même si elle a des côtes cassées. Ça a failli être grave donc elle s’en est bien sortie”, a-t-il déclaré.

Isabelle Nanty et Jean-Paul RouveCrédit photo : ABACA

Au cours de l’interview, l’acteur en a profité pour revenir sur sa relation forte avec Isabelle Nanty. Les deux camarades se connaissent depuis plus de 30 ans, car Isabelle Nanty était la professeure de Jean-Paul Rouve au cours Florent.

“C’est fou quand même, elle m’a suivi toute ma vie. C’était ma professeure, puis elle a remplacé un comédien qui nous avait lâchés sur la pièce des Robin des Bois, et ensuite on se retrouve à jouer ensemble dans Les Tuche. Depuis, on ne se quitte plus", a-t-il confié.

Isabelle Nanty a reçu un arrêt de travail de deux mois le temps qu’elle se remette de ses blessures. Pour le moment, l’enquête permettant de connaître la cause de l’accident est toujours en cours.

Selon les premiers éléments, le conducteur de la voiture roulait avec un permis de conduire invalide.

Source : RTL
