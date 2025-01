Artus crée sa fondation “Un p'tit truc en plus” pour offrir des vacances “de rêve” aux personnes handicapées

Suite au succès de son film “Un p’tit truc en plus”, Artus a décidé de créer sa fondation du même nom. L’objectif : construire des maisons de vacances chaleureuses pour les personnes en situation de handicap mental.

“Un p’tit truc en plus”, le premier film d’Artus, a connu un immense succès à sa sortie en avril 2024. Avec 11 millions d’entrées, il est devenu le film le plus vu de 2024 en France. Le long-métrage a fait un carton dans tout le pays, même s’il a connu moins de succès à Paris, et pour cause : ce film touchant met en avant les personnes en situation de handicap mental. Un sujet qui a ému de nombreux spectateurs puisque le film a fait un démarrage historique au cinéma.

Crédit photo : Un p'tit truc en plus

Suite au succès de son film, Artus souhaite aller plus loin. Ce jeudi 30 janvier, il a annoncé la création de sa fondation “Un p’tit truc en plus”. Cette association est placée sous l’égide de la fondation Perce-Neige, créée par l’acteur Lino Ventura, qui avait alerté sur la situation des enfants “pas comme les autres” en 1965. Aujourd’hui, la fondation Perce-Neige gère une cinquantaine de maisons d’accueil pour les adultes et enfants avec handicap mental.

Offrir des vacances de rêve

Avec sa fondation, qui fonctionnera grâce aux dons, Artus souhaite bâtir des maisons de vacances pour offrir “du rêve et de la magie” aux personnes en situation de handicap mental. Les fonds recueillis serviront à “construire ou à réhabiliter” des lieux qui accueillent des personnes trisomiques ou autistes. L’objectif est de proposer des séjours d’une semaine tout au long de l’année pour une dizaine de personnes et de permettre aux personnes handicapées de profiter de leurs vacances avec leur famille.

Crédit photo : Un p'tit truc en plus

“Malheureusement, les lieux qui reçoivent les personnes handicapées sont souvent un peu froids. J’ai envie de lieux vraiment beaux, chaleureux, avec de belles chambres. J’imagine des maisons de style normand, perdues dans la forêt, un feu de cheminée, un capané, une bibliothèque, ce côté chaleureux de maison de campagne où l’on se sent bien. J’imagine des activités originales, des acteurs qui jouent un rôle, faire appel à l’imaginaire… Le lieu décidera du scénario : un château ambiance Harry potter, une maison de bord de mer, un chalet à la montagne… Une variété de destinations et d’univers”, a déclaré Artus au Figaro.

Comme l’explique Artus, les maisons qui accueillent actuellement les personnes en situation de handicap sont souvent froides car la décoration est passée au second plan, donnant la priorité au matériel médical et au respect des normes. La fondation d’Artus possède déjà 300 000 euros, de l’argent donné à parts égales par Artus, les producteurs et les distributeurs du film. Avec cette base, une première maison sera construite. Si le public suit le projet d’Artus, plusieurs autres maisons pourraient voir le jour et le projet pourrait s’élargir aux autres handicaps.