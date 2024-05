Festival de Cannes : aucune marque ne veut habiller les acteurs handicapés du film « Un p'tit truc en plus », c'en est trop pour Artus

À l’approche du festival de Cannes, l’équipe du film "Un p’tit truc en plus" s’est heurtée à de nombreux refus au moment de trouver des tenues pour s’habiller le jour J auprès des marques de luxe. Face à ce rejet, Artus a souhaité réagir.

Le 1er mai 2024, "Un p’tit truc en plus" est sorti au cinéma et depuis, le film fait un carton. Réalisé par Artus, ce long-métrage raconte l’histoire d’un père et son fils qui essaient d’échapper à la police. Pour cela, ils intègrent une colonie de vacances pour jeunes porteurs d’un handicap mental, Artus se faisant passer pour un pensionnaire et Clovis Cornillac pour son éducateur.

Depuis sa sortie au cinéma, ce film connaît un immense succès en France puisque ce vendredi 10 mai, la barre des 1,6 million d’entrées au cinéma a été dépassée. Mais à l’approche du festival de Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai prochain, une polémique enfle de plus en plus.

Crédit photo : @artus.officiel / Instagram

Le refus des marques de luxe

En effet, aucune marque de luxe n’a accepté d’habiller les acteurs en situation de handicap à l’approche de la cérémonie. Pourtant, les quinze acteurs principaux du film seront présents le 22 mai prochain, dont Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi et Céline Groussard, ainsi que onze comédiens en situation de handicap. Si toute l’équipe doit monter les marches ce jour-là, aucune marque n’a accepté de prêter des tenues aux comédiens, ce qui a vivement fait réagir Artus.

"Je ne comprends pas pourquoi. On nous sort des histoires de quotas en disant "On a déjà prêté tous nos costumes". Je pense que c’est toujours plus élégant pour une marque d’habiller Brad Pitt que d’habiller Artus, et encore plus des acteurs en situation de handicap. C’est pas grave, c’est nos costumières du film qui vont leur faire de très beaux costumes, et ça va être très bien", a affirmé Artus.

Crédit photo : Pan Distribution

Malgré cela, Artus est fier de monter les marches du festival de Cannes avec son équipe. Il se dit "content" que les comédiens porteurs de handicap "arrivent un peu en vedettes à Cannes".

Un beau moment qui ne sera pas entaché par cette polémique.