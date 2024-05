“Un p'tit truc en plus” : touchant, le premier film d'Artus aborde le handicap mental et réalise un démarrage historique au cinéma

Avec plus de 200 000 entrées au cinéma en seulement une journée, “Un p’tit truc en plus” réalise un démarrage historique. Une comédie touchante qui aborde le thème du handicap.

À la fois humoriste et acteur, Artus fait désormais ses premiers pas en tant que réalisateur. Ce 1er mai 2024, il a dévoilé son tout premier film, “Un p’tit truc en plus”, qui connaît un immense succès au cinéma.

Cette comédie touchante aborde le sujet du handicap mental et retrace l’histoire d’un père et son fils en cavale, qui essaient d’échapper à la police en se faisant passer pour un éducateur spécialisé et un pensionnaire au sein d’une colonie de vacances pour jeunes porteurs d’un handicap mental. Côté casting, on retrouve Artus, Clovis Cornillac et Alice Belaïdi, ainsi qu’une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap. Un bel exemple d’inclusion choisi par Arthus, qui souhaite “faire changer le regard” de la société sur les personnes en situation de handicap à travers ce film.

Un démarrage record

Depuis sa sortie le 1er mai dernier, “Un p’tit truc en plus” cartonne au cinéma puisqu’il a attiré 279 635 spectateurs en une journée. Avec ce chiffre record, ce film signe le meilleur démarrage de l’année et passe devant plusieurs blockbusters comme “Dune : première partie” (260 811 spectateurs le premier jour) et “Kung Fu Panda 4” (198 774 entrées en salles).

“C’est complètement fou ce qui est en train de se passer autour du film, a réagi Artus sur son compte Instagram. Vous êtes en train de faire exploser tous les compteurs. Je ne réalise même pas. Je suis sur un nuage. Merci pour tout. J’espère que le film va continuer à vous plaire autant.”

Crédit photo : @pan_distribution / Instagram

En plus de détrôner les blockbusters américains, “Un p’tit truc en plus” dépasse les plus grandes comédies françaises et réalise un meilleur démarrage que “Intouchables” et “Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu”, deux cartons du cinéma français qui avaient chacun attiré près de 200 000 spectateurs à leur sortie. Nul doute que ce nouveau film risque de battre tous les records d’ici quelques semaines.