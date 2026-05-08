Bonnie Tyler a été placée en coma artificiel suite à son hospitalisation en urgence

La chanteuse Bonnie Tyler a été hospitalisée en urgence ce mercredi 6 mai. Elle a ensuite été placée en coma artificiel pour faciliter sa convalescence.

Hier, nous vous apprenions que la chanteuse Bonnie Tyler, de son vrai nom Gaynor Sullivan, a été hospitalisée en urgence ce mercredi 6 mai.

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Âgée de 74 ans, la star connue pour avoir chanté “Total Eclipse of the Heart” et “It’s A Heartache” a dû subir une intervention chirurgicale intestinale au Portugal.

Une opération en urgence

L’information de son hospitalisation a été communiquée par son équipe sur son site officiel.

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“Nous avons le regret d’annoncer que Bonnie a été admise à l’hôpital de Faro, où elle possède une maison, pour une intervention chirurgicale intestinale d’urgence. L’opération s’est bien déroulée et elle est actuellement en convalescence”, peut-on lire sur le site internet.

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Bonnie Tyler en coma artificiel

Cependant, depuis cette annonce, l’état de santé de Bonnie Tyler a évolué puisque la chanteuse a été placée en coma artificiel afin de faciliter sa convalescence, selon une annonce faite par Matt David, le manager de l’artiste, à la BBC.

“Les médecins ont placé Bonnie dans un coma artificiel pour faciliter son rétablissement. Nous savons que vous lui souhaitez tous du bien et nous vous demandons de respecter sa vie privée en cette période difficile. Nous publierons une autre déclaration lorsque nous serons en mesure de le faire”, a-t-il ajouté dans un message relayé par la BBC.

Les fans de la chanteuse qui lui ont souhaité un bon rétablissement.