Ces 3 films sont à découvrir d'urgence en VOD

Rien de mieux qu’une soirée cinéma à la maison pour passer un bon moment ! Cela tombe bien : ces trois films, qui ont cartonné en salles, sont actuellement disponibles en VOD.

Vous avez épuisé votre stock de films à regarder et ne savez plus vers lesquels vous tourner pour passer de bons moments ?

Ça tombe bien, nous vous proposons régulièrement des listes de films de qualité à découvrir en VOD ! Grâce à cela, en seulement quelques clics, il est possible de louer ou d’acheter une œuvre récente sans abonnement ou publicité.

Cette semaine, nous vous proposons donc de découvrir ces trois productions immanquables. Suivez le guide !

Yoroï (SONY)

Après Comment c’est loin en 2015, Orelsan joue de nouveau avec son image —et celle que l’on se fait de lui— dans un long-métrage de fiction avec Yoroï. Un film déjanté signé David Tomaszewski, réalisateur de plusieurs clips spectaculaires du rappeur originaire d’Alençon.

Le pitch ? Orelsan part vivre au Japon en compagnie de sa dulcinée, Nanako, alors que tous deux s’apprêtent à devenir parents. Le rappeur tombe soudain dans un puit, avant d’en sortir avec une armure qui lui colle à la peau. Les véritables ennuis commencent quand des yokais se mettent à tourmenter le couple.

Bien évidemment, nous retrouvons côté bande-son des pistes conçues par le rappeur normand le plus populaire du XXIe siècle, lesquelles figurent par ailleurs dans son album La Fuite en Avant, paru peu de temps après la sortie en salle de Yoroï.

Insaisissables 3 (SND)



Neuf ans ! C’est le temps que les fans d’Insaisissables ont dû attendre pour retrouver la bande de voleurs magiciens de Jesse Eisenberg et Woody Harrelson ! Une réunion près d’une décennie plus tard avec Dave Franco, Mark Ruffalo, Isla Fisher ou encore Morgan Freeman autour d’un braquage à grand spectacle, les poussant à croiser la route d’un nouveau personnage incarné par la talentueuse Rosamund Pike.

C’est Ruben Fleischer qui se trouve derrière la caméra pour ce troisième long-métrage dans lequel il filme le tandem Jesse Eisenberg-Woody Harrelson, après les deux Zombieland.



À noter que le deuxième opus d’Insaisissables avait été réalisé par un certain Jon M. Chu, que l’on connaît aussi pour…

Wicked : Partie 2 (Universal Pictures)

Suite et fin des aventures au pays d’Oz d’Elphaba et Glinda, respectivement campées par Cynthia Erivo et Ariana Grande, dans Wicked : Partie 2 !

Cette conclusion dirigée par Jon M. Chu continue de dénoncer le traitement réservé aux personnes différentes, aborde les notions de gentillesse et de méchanceté, et la question du bien et du mal en n’oubliant guère les chansons, et son univers enchanteur. Un film indispensable pour celles et ceux qui ont apprécié le premier volet !

Vous cherchiez des idées de films à voir en VOD ? À noter que tous ces programmes sont disponibles sur les plateformes de VOD comme Canal VOD, Orange VOD, Apple TV, Prime Video et YouTube.