La chanteuse Bonnie Tyler hospitalisée en urgence à 74 ans, son équipe révèle le verdict

Ce mercredi 6 mai, la chanteuse Bonnie Tyler, âgée de 74 ans, a été hospitalisée en urgence pour une intervention chirurgicale intestinale.

Bonnie Tyler, de son vrai nom Gaynor Sullivan, est une chanteuse britannique connue pour avoir chanté “Total Eclipse of the Heart” ou encore “It’s A Heatache”. Âgée de 74 ans, elle a été hospitalisée en urgence ce mercredi 6 mai, au Portugal.

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L’information a été communiquée par son équipe qui a souhaité donner des nouvelles de l’état de santé de Bonnie Tyler, sur le site officiel de la chanteuse.

Des nouvelles de Bonnie Tyler

“Nous avons le regret d’annoncer que Bonnie a été admise à l’hôpital de Faro, où elle possède une maison, pour une intervention chirurgicale intestinale d’urgence”, peut-on lire sur le site.

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Suite à cette information, qui a largement été relayée sur les réseaux sociaux, de nombreux fans de la chanteuse lui ont souhaité un bon rétablissement.

“Je prie pour son prompt rétablissement”, “Je lui souhaite un bon rétablissement, c’est une situation effrayante”, “Je prie pour qu’elle se rétablisse vite”, “La voix de Bonnie Tyler fait partie de ces chansons qui ont bercé notre enfance, alors entendre parler d’une opération d’urgence est forcément un peu inquiétant. Le point rassurant, c’est qu’elle a subi l’intervention avec succès et qu’elle est en train de se rétablir”, peut-on lire sur X.

Bonnie Tyler en convalescence

Si Bonnie Tyler a subi une intervention chirurgicale en urgence, elle s’en remet bien et est désormais tirée d'affaires.

“L’opération s’est bien déroulée et elle est actuellement en convalescence. Nous savons que sa famille, ses amis et ses fans sont inquiets pour elle et lui souhaitent un prompt rétablissement”, a informé son équipe.

En plus d’avoir été une chanteuse populaire dans les années 1980, Bonnie Tyler a participé à l’Eurovision en 2013 avec sa chanson “Believe in me”. En 2023, elle a été récompensée par le roi Charles III qui l’a nommée membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBP) pour services rendus à la musique.