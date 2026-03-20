Mort de Chuck Norris : de quoi est décédé l'acteur, au lendemain de son hospitalisation ?

Une triste nouvelle nous est venue d’Hollywood avec le décès de Chuck Norris, annoncé par la famille de l'acteur sur les réseaux sociaux. Ce matin, on s’était déjà réveillé en apprenant que l’acteur avait été hospitalisé hier soir, suite à un malaise.

On le pensait immortel, plus fort que tout, capable de battre la mort elle-même. Il l'avait déjà fait deux fois ! L'acteur américain Chuck Norris, champion d'arts martiaux, vient de mourir à l'âge de 86 ans à Hawaï, annonce le compte Facebook officiel de l'acteur, ce vendredi 20 mars, à travers un communiqué écrit par la famille du défunt.

"C'est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien-aimé Chuck Norris hier matin. Bien que nous aimerions garder les circonstances privées, sachez qu'il était entouré par sa famille et qu'il était en paix. Pour le monde, il était un artiste martial, acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimants, un frère incroyable, et le cœur de notre famille. Il a vécu sa vie avec foi, un but et un engagement indéfectible envers les gens qu'il aimait. Par son travail, sa discipline et sa gentillesse, il a inspiré des millions de personnes dans le monde et a laissé un impact durable sur tant de vies.”

Champion d’arts martiaux respecté et star du cinéma, Carlos Ray Norris, de son vrai nom, est devenu un personnage iconique d’internet et des réseaux sociaux, traînant une réputation de dur à cuire invincible avec des mêmes et une philosophie qui ne s’appliquait qu’à lui-même. Cependant sa vie a été ébranlé par quelques problèmes de santé par le passé.

Le jour où Chuck Norris a battu la mort "deux fois en 47 minutes"

En juillet 2017, Chuck Norris a été victime de deux infarctus à Las Vegas, où il réside. Cette histoire s’est déroulée après l’apparition de Chuck Norris aux championnats du monde la United Fighting Arts Federation. Après l’événement, les membres de la famille ont décidé de faire une escale à l’hôtel-casino Tonopah Station, dans le Nevada.

"L’épouse de Chuck a enregistré le groupe à l’hôtel vers 1h30 du matin. Il est resté un moment dans le casino, puis il est allé dans sa chambre"

Crédit photo : Facebook / Chuck Norris

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Chuck Norris s’est alors soudainement effondré vers 5h30 du matin alors qu’il était sous la douche. Pointant des douleurs à la poitrine, les secours sont rapidement arrivés. Durant cette course contre la montre de 160 km jusqu’à l'hôpital général Mt. Grant à Hawthorne, la star du cinéma avait arrêté de respirer.

Les médecins avaient réussi à réanimer l'acteur avec un défibrillateur. Après son arrivé à l’hôpital, le champion de karaté a fait une seconde crise cardiaque, sous les yeux impuissants de sa femme. Heureusement, le personnel médical a encore une fois réussi à le stabiliser. C’est alors qu’il a été transporté par hélicoptère pour le Renown Regional Medical Center de Reno.

Il était toujours en pleine forme à 86 ans

A RadarOnline, une source proche du dossier a raconté cet incident grave :

"Cela aurait facilement tué la plupart des hommes deux fois plus jeunes que lui, mais Chuck est toujours au sommet de sa forme physique. (...) Tout s'est passé si vite qu'on a eu l'impression qu'il était mort deux fois en 47 minutes ! Il y avait une telle hystérie qu'il est impossible de savoir combien de temps a duré cette épreuve. (...) Les gens regardaient le moniteur cardiaque, pas l'heure !".

Cependant, la semaine dernière, Chuck Norris s’affichait en pleine forme sur les réseaux sociaux, alors qu'il célébrait son 86ème anniversaire en se filmant en train de boxer avec un partenaire.

« Je ne vieillis pas. Je passe au niveau supérieur. Rien de tel qu'un peu d'action par une journée ensoleillée pour se sentir jeune »

Toujours fringuant, Chuck Norris est finalement décédé à la suite d'un malaise survenu alors qu’il était à Hawaï avec sa famille. Pour le moment, cette dernière n’a pas révélé les causes du décès, par respect pour Chuck Norris, le temps nécessaire du deuil. Mais son décès nous rappelle que même en bonne santé et physiquement entretenu, la mort finit par frapper à n'importe quel moment.