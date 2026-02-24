Bonnie Blue, star OnlyFans, annonce être enceinte après son défi avec 400 hommes sans protection

Bonnie Blue

Bonnie Blue, actrice X controversée, a annoncé être enceinte après avoir eu des relations non protégées avec 400 hommes.

Depuis son arrestation à Bali, Bonnie Blue, de son vrai nom Tia Billinger, a repris ses activités liées au contenu pour adultes, après avoir bannie du site OnlyFans pour ses défis se*uels extrêmes.

Il semblerait que la créatrice britannique soit sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie : elle s’apprêterait à devenir mère, rapporte le magazine américain Us Weekly.

Bonnie Blue tombe enceinte…

Ce lundi 23 février, la star du porno a publié une vidéo sur sa page Youtube, dans laquelle elle fait une annonce surprenante. D’abord, la jeune femme de 26 ans se confie sur son état de santé.

« J’ai été malade, j’ai mal à la tête, et quand je dis mal de mal de tête, je veux dire une migraine carabinée », explique-t-elle.

Parmi ses symptômes, elle mentionne également des nausées et des envies alimentaires particulières. Pensant être enceinte, elle a fait un test de grossesse, qui s’est avéré positif.

Bonnie BlueCrédit Photo : Capture d'écran YouTube

Peu après, Bonnie Blue a passé une échographie pour en avoir la certitude. Une fois de plus, elle a eu la confirmation qu’elle attendait un enfant.

« Oh, c’est le bébé ? C’est vraiment incroyable », a-t-elle lancé.

… après avoir couché avec 400 hommes 

La suite après cette vidéo

Par la suite, la starlette a indiqué que cet événement coïncidait avec son dernier exploit, qui consistait à avoir des rapports non protégés avec 400 hommes. Sur ses réseaux sociaux, Bonnie Blue a qualifié ce défi de « mission de reproduction ». 

Elle a précisé que tous les participants avaient été testés pour les IST avant cette expérience, qui s’est déroulée le 7 février 2026 au manoir de Lord Davenport, en Angleterre. Il s’agit du même lieu où l’actrice a battu le record du monde en couchant avec 1057 hommes en 12 heures.

Bonnie BlueCrédit Photo : Bonnie Blue

La jeune femme a ajouté qu’elle informerait tous les prétendants et qu’elle en discuterait avec eux si elle tombait enceinte.

« C’est pour cela que j’ai prélevé des échantillons d’ADN le jour même. Cette fois, il était important pour moi de me souvenir de plus que leur taille de p*nis, donc j’ai récupéré leurs échantillons d’ADN ainsi que leurs coordonnées », a-t-elle indiqué.

Reste désormais à déterminer qui est le père du futur bébé de Bonnie Blue.

Les internautes dénoncent une mise en scène

Dans le passé, la star du X a essayé de concevoir un enfant avec son ex-mari, sans succès. Face à cette situation, le couple avait essayé la fécondation in vitro, en vain.

Interrogée à ce sujet, la Britannique avait révélé ne pas être capable de concevoir naturellement. Une chose est sûre : l’annonce de sa grossesse remet tout en question.

Bonnie BlueCrédit Photo : Bonnie Blue

Cependant, de nombreuses personnes accusent Bonnie de simuler une grossesse afin d’attirer plus d’attention sur son contenu pour adultes.

Une personne a commenté :

« Je n’y crois pas une seconde ! C’est juste une façon de rester sous le feu des projecteurs ».

Une autre a écrit :

« Faire semble d’être enceinte, c’est une attitude inacceptable ».

Une troisième a indiqué :

« J’ai récemment fait une fausse couche, et si c’est un coup de pub, c’est vraiment petit de ta part. Il y a des gens ici qui désespèrent d’avoir des enfants ».

Pour l’instant, la principale intéressée n’a pas répondu à la polémique.

