“J'ai fait des conneries” : Antoine Daniel accusé d'agressions sexuelles, il sort du silence

Depuis vendredi, des témoignages accablants tournent à propos d’Antoine Daniel, célèbre youtubeur français, accusé d’agressions sexuelles et de revenge porn. Des accusations auxquelles le principal intéressé a tenu à répondre.

Antoine Daniel est un célèbre youtubeur français, suivi par près de 3 millions d’abonnés. Il est notamment devenu populaire dans les années 2010 pour ses vidéos intitulées “What the Cut”. Mais depuis ce vendredi, le youtubeur est dans la tourmente.

Crédit photo : MrAntoineDaniel / YouTube

Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages de femmes circulent, accusant Antoine Daniel d’agressions sexuelles et de revenge porn.

La suite après cette vidéo “Il a été un agresseur quand il vivait à Toulouse et a agressé des filles/femmes de 14 à 20 ans”, peut-on lire sur les réseaux.

“Je ne suis pas quelqu’un d’irréprochable”

Ces accusations surviennent quatre ans après celles proférées contre le youtubeur Norman, qui avait tenu à se défendre à ce sujet. C’est également le cas d’Antoine Daniel qui est sorti du silence ce dimanche 8 février. S

“Je ne suis pas quelqu’un d’irréprochable, loin de là, mais pour ce qui est de ces allégations, elles sont fausses et je ne sais pas d’où elles viennent. Je n’ai jamais eu recours au revenge porn ou à la menace de revenge porn car ce sont des méthodes ignobles, ce n’est pas ce que je suis. Je ne suis pas intéressé par les personnes mineures, elles ne m’attirent pas physiquement, la relation de pouvoir que je pourrais avoir dessus ne m’excite pas”, a-t-il assuré sur son compte Instagram.

Au moins c'est clair #AntoineDaniel Story Instagram d'Antoine Daniel pic.twitter.com/M3MF36uIeL — la Fée des rations (@FeeDesRations_1) February 7, 2026

“J’ai été un énorme bouffon”

Antoine Daniel assure également qu’au moment des faits, il n’aurait jamais eu les moyens de proposer des compensations financières, comme le relate le Huffington Post. Cependant, le youtubeur joue la transparence puisqu’il affirme qu’il a pu faire des erreurs étant plus jeune, puisqu’il aurait déjà demandé des photos intimes à des femmes.

“Cette allégation est vraie. J’ai voulu être dans la drague mais en réalité, j’ai été un énorme bouffon et j’y suis allé comme un bourrin en demandant une photo, en plein milieu d’une conversation. J’ai déjà dragué lourdement, j’ai déjà ghosté des gens et j’ai fait des conneries dans ma vie, mais je n’ai jamais outrepassé le consentement de quelqu’un”, a-t-il continué.

Certaines personnalités ont déjà réagi à cette affaire. C'est le cas du Joueur du Grenier, ami d'Antoine Daniel, qui a décidé de s'exprimer, comme on peut le voir dans cette vidéo.

Affaire à suivre…