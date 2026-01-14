« La maison des horreurs » : Julio Iglesias accusé d'agressions sexuelles, les plaignantes livrent un témoignage glaçant

Julio Iglesias est accusé d’agressions sexuelles et de viols par deux de ses anciennes employées, qui ont travaillé pour lui dans l’une de ses propriétés privées.

Julio Iglesias est un célèbre chanteur espagnol qui a vendu plusieurs millions d’albums à travers le monde. Mais derrière ce grand succès se cache une sombre histoire.

Le 5 janvier, deux de ses anciennes employées ont déposé une plainte commune contre lui pour agressions sexuelles et traite d’êtres humains. Ces accusations ne sont malheureusement pas rares dans le monde de la musique. Ainsi, en octobre 2024, le chanteur Slimane a également été accusé d'agression sexuelle.

Crédit photo : AFP

Les faits concernant Julio Iglesias auraient été commis en 2021, alors que les deux femmes travaillaient avec une quinzaine de personnes dans une maison privée du chanteur à Punta Cana, en République dominicaine. L’une était employée de maison et l’autre kinésithérapeute. Selon les propos des plaignantes, le processus de recrutement était déjà étrange puisque l’annonce recherchait uniquement “des jeunes femmes de 25 à 35 ans”, et des photos du visage et du corps étaient demandées.

“La maison des horreurs”

Julio Iglesias a été décrit comme “très autoritaire”. Selon les victimes, il exerçait un pouvoir sur elles par la peur et “banalisait les mauvais traitements”. Il avait un énorme contrôle sur ses employés puisqu’il vérifiait leurs téléphones portables à sa guise, jugeait la quantité de nourriture dans leurs assiettes et n’hésitait pas à demander aux femmes “quand elles avaient leurs règles”.

“Cette maison devrait s’appeler la maison des horreurs car c’est un cauchemar, un endroit horrible. Un lieu où les abus sont normalisés”, a indiqué l’une des plaignantes, selon des propos relayés par L’Indépendant.

Des agressions sexuelles répétées

Selon les dires des plaignantes, dès qu’elles sont arrivées dans la propriété de Julio Iglesias, celui-ci leur a posé plusieurs questions déplacées comme : “Aimez-vous les femmes ?”, “Aimez-vous les plans à trois ?” ou encore “Avez-vous subi une augmentation mammaire ?”

Crédit photo : AFP

Les deux femmes ont été victimes d’attouchements, d’agressions sexuelles et de viols. Elles vivaient dans un climat de terreur, recevaient des insultes quotidiennes et travaillaient parfois 16 heures dans une journée, sans pause. En plus de subir des propositions indécentes de Julio Iglesias, les plaignantes étaient confrontées à leurs supérieurs hiérarchiques qui insistaient pour qu’elles acceptent les avances du chanteur.

“La plupart du temps, je ne pensais jamais à la peur de perdre mon emploi. C’était quelque chose qu’il nous forçait à faire. Il exerçait une sorte de pouvoir sur nous, comme si nous devions le faire quoi qu’il arrive. Certaines filles ne pouvaient pas dire non, et il faisait ce qu’il voulait d’elles”.

Les deux plaignantes ont reçu le soutien d’Amnesty International Espagne et de certains membres du gouvernement, qui demandent l’ouverture d’une enquête sur cette affaire.