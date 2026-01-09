Drame de Crans-Montana : laissée libre par le tribunal, Jessica Moretti, propriétaire du bar incendié, sort enfin de son silence

Au bout d’une longue journée au tribunal de Sion (Suisse), Jessica Moretti, propriétaire du bar Constellation, est ressortie libre, contrairement à son mari. Face à la presse, elle a pris la parole pour la première fois en public, se laissant déborder par les émotions.

Neuf jours après l’incendie du bar Constellation à Crans-Montana, en Suisse, le couple de gérants de l’établissement a été convoqué par le ministère public, aujourd’hui, à Sion. À l’issue de cette audition, Jacques Moretti a été placé en détention préventive, tandis que son épouse Jessica a été laissée libre.

Cette dernière est apparue très éprouvée à la sortie du tribunal, où de nombreux médias étaient présents. Elle s’est alors présentée face aux différents micros tendus à sa bouche afin de s’exprimer publiquement pour la première fois sur ce drame, qui a causé 40 morts et 116 blessés, lors de la soirée du Nouvel An.

Crédit photo : AFP

Bien évidemment, ses propos ont concerné les victimes de la tragédie, sans trop s’épancher sur le cas de sa situation judiciaire, ni de celle de son époux. Face aux caméras, elle n’a pu cacher ses émotions sur son visage mouillé par les larmes, comme le montre une vidéo diffusée par Paris Match sur les réseaux sociaux :

« Mes pensées constantes vont vers elles et les gens qui continuent de se battre. C’est une tragédie inimaginable. On n’aurait jamais pu imaginer cela. Je tiens à m’excuser » Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Match (@parismatch)

La responsabilité du couple au cœur de l’enquête

Le couple de Français, d'abord laissé libre, avait déjà été entendu en tant que témoins au début de l'enquête. Les deux gérants étaient à nouveau interrogés, depuis vendredi matin, par la justice sur leur situation personnelle et non pas sur les normes de sécurité du bar, mises en cause dans l'incendie.

Crédit photo : AFP

C'est la première fois qu'ils étaient auditionnés dans le cadre de l'enquête pénale, ouverte ‌le 3 janvier à leur encontre, pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". L'enquête devra établir la responsabilité du couple dans le drame.

Jacques Moretti, 49 ans, est déjà connu défavorablement de la justice française. Il a été condamné en 2008, à Annecy, à 12 mois de prison, dont huit avec sursis, pour "proxénétisme aggravé". En 2010, il a également été condamné, à Bastia, pour fraude aux APL (aide personnalisée au logement). Son épouse Jessica Moretti, 39 ans, n'a, quant à elle, aucun antécédent judiciaire.

Crédit photo : AFP

Pour rappel, selon la procureure générale du canton du Valais qui s'est exprimée dans la presse, trois raisons sont possibles dans ce canton pour choisir le placement en détention : risque de collusion, risque de réitération et risque de fuite.

On ignore pour le moment quel est le motif retenu par la justice pour placer le gérant en détention et libérer son épouse.