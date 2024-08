2 ans après, le YouTubeur Norman s'exprime pour la première fois sur les graves accusations qui l'ont visé

Ce dimanche 11 août, Norman Thavaud a publié sa première vidéo depuis presque deux ans et le lancement de la procédure judiciaire à son encontre.

Que devient Norman Thavaud ? L’ancienne star de YouTube s’est exprimée publiquement pour la première fois ce dimanche 11 août à travers une vidéo sur sa chaîne. Cela faisait presque deux ans qu’il s’était terré dans le silence, visé par une enquête préliminaire pour “viol” et “corruption de mineurs”.

Lancée en décembre 2022, la procédure judiciaire a été classée sans suite en octobre 2023. Norman Thavaud, 37 ans, a donc pris la parole pour dénoncer le “harcèlement” et “l’acharnement” dont il estime avoir été victime durant toute cette période.

“C’était une situation tellement disproportionnée et injuste que je n’avais plus la force de rien. Je ne suis plus présumé innocent. Je suis innocent”

Sa vidéo intitulée “Des choses à vous dire…” cumule déjà 1,8 million de vues en moins de 24 heures. Selon lui, les accusations portées à son encontre ont été “mensongères” et “fausses”. La justice avait effectivement établi que le consentement des six plaignantes n’avait pas été trompé.

Dans sa vidéo longue de 16 minutes, Norman reconnaît et regrette son comportement séducteur qu’il qualifie d’inélégant, immature et proche de la “goujaterie”. Il présente même ses excuses pour avoir “blessé des gens involontairement” en séduisant de la sorte.

En parallèle, il loue aussi “la libération de la parole des victimes” qu’il estime “salvatrice” pour la société. En revanche, il considère qu’il faut “savoir différencier les vraies accusations des accusations mensongères”. Selon lui, ces accusations mensongères portent atteinte au mouvement de la libération de la parole féministe.

"La libération de la parole des victimes est essentielle, mais, pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations des accusations mensongères. Ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes"

Sa compagne et ses filles victimes de harcèlement

Ainsi, il accuse certains médias et aussi le tribunal populaire qu’est devenu internet de l’avoir “mis au pilori sans tenir compte de la moindre présomption d’innocence”.

“Les petits haters ont trouvé un filon bien juteux et se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain”

Face à une telle vindicte populaire, Norman avoue avoir “envisagé le pire” pour la première fois de sa vie. Au-delà de sa propre personne, il déplore également le traitement subi par ses proches. Notamment, il explique que sa compagne a été harcelée “en ligne ou en vrai” et a perdu “ses contrats qu’elle adorait” alors qu’elle n’avait rien à voir avec les faits. Il raconte notamment le harcèlement scolaire qu’ont subi ses deux filles et sa belle-fille qui ont passé de nombreuses heures chez des professionnels de santé :

“On ne compte même plus les centaines d’heures chez le psy qu’elles ont dû endurer”

Désormais, le temps est à la guérison et à la rédemption pour Norman, dont l’activité de YouTubeur s’était éteinte du jour au lendemain. Pour rappel, Norman Thavaud s’est fait connaître au début des années 2010 avec sa chaîne “Norman fait des vidéos” sur laquelle il publiait des séquences issues de la vie quotidienne sur un ton humoristique. Suivi par plus de 11,5 millions d’abonnés, il était l’un des créateurs de contenu les plus populaires sur YouTube avant que ces accusations ne viennent entâcher sa vie professionnelle et privée.