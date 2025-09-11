«Cellulite», «Le triple de Lolita» : Alizée victime d'une nouvelle vague de grossophobie honteuse après son dernier concert

Après deux concerts à l’Olympia pour fêter ses 25 ans de carrière, la chanteuse Alizée a été victime de commentaires grossophobes sur les réseaux sociaux.

En février dernier, Alizée a été victime de grossophobie après avoir partagé une vidéo d’elle sur scène sur son compte TikTok. Sur les images, on pouvait voir la chanteuse en train d’interpréter son tube “Moi Lolita”. Cependant, elle a reçu de nombreux commentaires négatifs sur son apparence comme “Boudin”, “Jambonneau” ou encore “Moi je m’appelle Loligras”.

Suite à cette vague de méchanceté, Alizée a reçu le soutien d’un médecin qui a pris sa défense en rappelant que l’évolution morphologique des femmes est inéluctable, d’autant plus qu’Alizée a 40 ans et deux enfants.

Crédit photo : @alizeeofficiel / Instagram

Des commentaires grossophobes

Malheureusement, Alizée a une nouvelle fois été la cible de remarques grossophobes après ses deux concerts à l’Olympia qui ont eu lieu les 7 et 8 septembre. La chanteuse célébrait ses 25 ans de carrière dans cette salle mythique. Pour l’occasion, elle était vêtue d’une robe blanche courte et évasée. Des vidéos des concerts ont été publiées sur les réseaux sociaux et les remarques grossophobes sont vite apparues.

“Elle a du courage je trouve. Mettre une robe courte alors que ses cuisses, c’est le triple de Lolita”, “‘Cellulites’, le nouveau spectacle d’Alizée”, “Je pense surtout que le problème est qu’elle croit toujours avoir 16 ans”, ont commenté les internautes sur X et TikTok, d’après des propos rapportés par Madame Figaro.

🇫🇷 VOILÀ QUI TUE LE MYTHE 😬 pic.twitter.com/UG0VOjLAnX — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) September 8, 2025

Face à ces commentaires, d’autres personnes ont tenu à prendre la défense d’Alizée, notamment en répondant à un homme qui a repartagé une vidéo sur X en déclarant : “Voilà qui tue le mythe”.

“L’un des plus gros beaufs de France. Il a cru qu’Alizée allait avoir 16 ans toute sa vie ? Porc”, “La grossophobie décomplexée parce qu’une femme de 40 ans a pris des cuisses. Le niveau de frustration qu’il faut avoir dans la vie pour être aussi abruti”, “Ce n’est pas tant ses formes qui te dérangent, c’est sûrement le fait que tu la préférais quand elle avait 16 ans”, “Qui dans vos commentaires n’a pas changé en 20 ans ? Je trouve qu’Alizée est une belle femme bien dans son âge. Arrêtez de juger sur un physique et regardez-vous vous-même avant de critiquer”, ont répondu les internautes.

Si de nombreuses personnes étaient présentes pour prendre la défense d’Alizée, tous les commentaires négatifs montrent qu’il y a encore du chemin à faire pour lutter contre la grossophobie.