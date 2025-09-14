Mort de Charlie Kirk : il préférait mourir que d'aller à un concert de Coldplay, le groupe réagit sur scène et divise ses fans

Ce vendredi 12 septembre, Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay, a profité de son concert à Londres pour réagir à la mort de Charlie Kirk. Ce dernier, assassiné deux jours plus tôt lors d’un meeting dans l’Utah, avait notamment déclaré qu’il préférait mourir que d’aller à un concert de Coldplay.

Quatre jours après l’assassinat de Charlie Kirk, l’émotion reste vive aux États-Unis alors que le suspect vient d’être arrêté par le FBI. Une émotion que partage même les plus ardents opposants aux idéologies véhiculées publiquement par le militant conservateur américain.Icône de la jeunesse trumpiste, Charlie Kirk était notamment connu pour des déclarations radicales sur de nombreux sujets de société et culturels.

Au mois de juillet dernier, il avait été invité à réagir à la fameuse polémique de la kiss cam lors d’un concert de Coldplay. Un événement viral qui a révélé une histoire extra conjugale et ayant mené à des conséquences désastreuses sur la vie des deux spectateurs concernés.

Dans sa réponse, il avait notamment affirmé qu'il trouvait "la musique de Coldplay très difficile à écouter" et qu’il “préférait mourir ou aller voir un match de basket féminin plutôt que d'assister à un concert de Coldplay”. Malgré cette phrase, correspondant à un personnage politique véhiculant la haine, le groupe de musique a pris le contre-pied de cette mentalité en diffusant un message plus positif.

Les fans de Coldplay divisés

En concert à Londres, ce vendredi 12 septembre, Chris Martin a adressé un message inattendu à la famille de Charlie Kirk. Dans un stade de Wembley plein à craquer, le chanteur a demandé à son public "d'envoyer de l'amour partout où vous voulez dans le monde" y compris, donc, aux proches de Charlie Kirk.

"Vous pouvez l’envoyer à votre frère, votre sœur, aux familles qui traversent des moments terribles, à la famille de Charlie Kirk, ou même à des gens avec qui vous êtes en désaccord, mais à qui vous envoyez de l’amour malgré tout. Vous pouvez l’envoyer aux personnes pacifiques au Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, en Azerbaïdjan, au Soudan, en Somalie, partout où vous pensez que l’on pourrait avoir besoin d’amour"

🚨BREAKING: Coldplay's Chris Martin tells his audience of 80,000+ to send love to Charlie Kirks family during final night at Wembley



It's no longer about left vs right. It's about humanity vs insanity. 🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/tBts2oNeeE — Inevitable West (@Inevitablewest) September 13, 2025

Une sortie qui n'a pas manqué de faire réagir les fans de Coldplay sur les réseaux sociaux, ces derniers ne partageant pas forcément cet amour à la famille de Charlie Kirk au regard de leurs valeurs opposées.