Le chanteur Maluma humilie une fan venue à son concert avec... son bébé

Alors qu’il donnait un concert, le chanteur colombien Maluma a interpellé une spectatrice venue avec son… bébé.
La sécurité avant tout !
Le week-end dernier, le chanteur colombien Maluma s’est produit à Mexico, la capitale du Mexique.
Alors que le concert battait son plein, l’artiste latino de 31 ans n’a pas hésité à interrompre son show pour pousser un coup de gueule contre une fan.
Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:— Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025
“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw
La raison ? L’interprète de « Coco Loco » a remarqué que la jeune femme portait un enfant en bas âge dans ses bras. Un détail a immédiatement attiré son attention : le bambin ne portait pas de casque anti-bruit.
Face à cette situation, celui qui est papa d’une fillette de 17 mois s’est empressé de réprimander la spectatrice. Une séquence filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux.
« Madame, je vais vous dire quelque chose. Ne l’amenez pas ici. Avec tout le respect que je vous dois, je suis père. Quel âge a-t-il ? Un an ? », lance-t-il à la mère de famille présente dans la foule.
« C’est vraiment irresponsable »
Très remonté, Maluma a ensuite donné une leçon à la femme en question.
« Pensez-vous que c’est une bonne idée d’amener un bébé d’un an à un concert où les décibels sont très forts, où le son est très fort ? Votre bébé ne sait même pas ce qu’il fait ici. La prochaine fois, protégez au moins ses oreilles ».
Avant d’ajouter :
« C’est vraiment irresponsable, et vous avez agité le bébé comme s’il était un jouet. Cet enfant n’a vraiment pas envie d’être là ».
Une intervention qui divise les internautes
Sans réelle surprise, l’intervention du musicien a fait le tour de la Toile. Sous la publication, nombreux sont ceux qui ont salué le geste du chanteur.
« C’est très responsable de sa part » ; « Il a raison » ; « Je suis tout à fait d'accord avec lui », peut-on lire parmi les réactions.
D’autres, en revanche, reprochent à Maluma d’avoir critiqué la jeune femme devant tout le monde.
Une internaute a écrit :
« Elle ne méritait pas cela ».
Une autre a commenté :
« Les chanteurs ou les artistes qui interrompent leur spectacle pour humilier ou essayer d'enseigner quelque chose au public ont toujours tort. C'est comme s'ils pensaient que leurs valeurs morales étaient supérieures à celles du public (… )».