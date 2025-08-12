Le chanteur Maluma humilie une fan venue à son concert avec... son bébé

Alors qu’il donnait un concert, le chanteur colombien Maluma a interpellé une spectatrice venue avec son… bébé.

La sécurité avant tout !

Le week-end dernier, le chanteur colombien Maluma s’est produit à Mexico, la capitale du Mexique.

Alors que le concert battait son plein, l’artiste latino de 31 ans n’a pas hésité à interrompre son show pour pousser un coup de gueule contre une fan.

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

La raison ? L’interprète de « Coco Loco » a remarqué que la jeune femme portait un enfant en bas âge dans ses bras. Un détail a immédiatement attiré son attention : le bambin ne portait pas de casque anti-bruit.

Face à cette situation, celui qui est papa d’une fillette de 17 mois s’est empressé de réprimander la spectatrice. Une séquence filmée puis diffusée sur les réseaux sociaux.

« Madame, je vais vous dire quelque chose. Ne l’amenez pas ici. Avec tout le respect que je vous dois, je suis père. Quel âge a-t-il ? Un an ? », lance-t-il à la mère de famille présente dans la foule.

Crédit Photo : iStock

« C’est vraiment irresponsable »

Très remonté, Maluma a ensuite donné une leçon à la femme en question.

« Pensez-vous que c’est une bonne idée d’amener un bébé d’un an à un concert où les décibels sont très forts, où le son est très fort ? Votre bébé ne sait même pas ce qu’il fait ici. La prochaine fois, protégez au moins ses oreilles ».

Avant d’ajouter :

« C’est vraiment irresponsable, et vous avez agité le bébé comme s’il était un jouet. Cet enfant n’a vraiment pas envie d’être là ».

Crédit Photo : Instagram

Une intervention qui divise les internautes

Sans réelle surprise, l’intervention du musicien a fait le tour de la Toile. Sous la publication, nombreux sont ceux qui ont salué le geste du chanteur.

« C’est très responsable de sa part » ; « Il a raison » ; « Je suis tout à fait d'accord avec lui », peut-on lire parmi les réactions.

D’autres, en revanche, reprochent à Maluma d’avoir critiqué la jeune femme devant tout le monde.

Une internaute a écrit :

« Elle ne méritait pas cela ».

Une autre a commenté :