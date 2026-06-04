En colère après les débordements survenus en marge de la victoire du PSG en Ligue des champions, Karine Le Marchand n'a pas mâché ses mots.

Si le sacre du PSG en Ligue des champions de football, le 30 mai dernier à Budapest (Hongrie), a été célébré par des scènes de liesse aux quatre coins de la capitale, l'événement a également été marqué par de sérieux débordements.

En effet, ce deuxième succès consécutif du club parisien a hélas été entaché par des actes de vandalisme et de violences. Des incidents qui ont profondément marqué certains témoins, notamment la petite Camille, 12 ans, jeune fan du PSG atteinte d'une maladie rare, qui a été traumatisée par les affrontements entre casseurs et forces de l'ordre, aux abords du parc des Princes.

Ces heurts ont ainsi gâché la fête et provoqué la colère de nombreuses personnes, notamment Karine Le Marchand qui a poussé un gros coup de gueule sur ses réseaux sociaux.

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Crédit photo : capture d'écran / X

Karine Le Marchand en colère contre les « cassos » après la victoire du PSG

Dans une vidéo partagée à ses abonnés, la présentatrice de « L'Amour est dans le pré » fait ainsi part de son mécontentement, alors qu'elle se balade en voiture dans les rues de Paris.

« Ma colère ne redescend pas (...) Ces petits cons, quand ils sont contents, ils cassent, et quand ils ne sont pas contents, ils cassent. Donc ça s'appelle des casseurs tout simplement, ça s'appelle des délinquants », peste-t-elle ainsi, au volant de son véhicule.

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« J'en ai rien à faire de leur origine sociale, j'en ai rien à faire de leur origine ethnique (...) Bref, on s'en fout, ils payent, c'est tout ! Ce serait bien d'ailleurs, pour une fois, qu'on publie des initiales avec les sanctions qu'ils ont eues, tous ces mecs-là. Combien ils ont pris de taule ? Combien ils doivent donner d'argent à la société ? Parce que qui est-ce qui va payer ? C'est encore les assurances, c'est encore les impôts, c'est encore moi. Moi, je n'ai pas à payer pour ces cassos. Je suis désolée », surenchérit l'animatrice de 57 ans.

🔴🇫🇷 VIDEO | Le gros coup de gueule de Karine Lemarchand après la finale de la ligue des champions : "Je n’ai pas à payer pour ces cassos." pic.twitter.com/QWNiXLmmOx — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) June 3, 2026

Et de conclure : « Les casseurs doivent payer au sens large. Ils doivent payer sur leur argent, sur leurs allocs s'ils ont des allocs, sur leur salaire à la source (...) Ils doivent être fichés et ils doivent faire de la taule. Il faut qu'à un moment donné, on ne puisse pas casser impunément, casser, tabasser (...) On est dans quel monde ? ».

Le message est passé...

Pour rappel, les violences survenues en marge de la victoire du PSG ont provoqué de nombreux dégâts dans la capitale. 219 personnes, parmi lesquelles 57 fonctionnaires de police et de gendarmerie, ont été blessées (dont 8 graves) et pas moins de 780 interpellations ont été recensées.

Enfin, un homme a malheureusement perdu la vie, après avoir percuté un bloc de béton avec sa motocyclette sur une bretelle de sortie du périphérique parisien.