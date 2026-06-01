« Je ne veux plus revenir » : Jeune fan du PSG atteinte d'une maladie rare, Camille, 12 ans, traumatisée par les violences du 30 mai

Par  | Partager

Camille, jeune supportrice du PSG

Ce week-end, une supportrice du PSG, âgée de 12 ans, s’est retrouvée prise au piège à la sortie du Parc des Princes, après la victoire de son équipe en coupe d'Europe.

Camille, 12 ans, se souviendra longtemps de la victoire du PSG contre Arsenal en Ligue des champions, mais pour une bien triste raison.

Grande supportrice du club parisien, Camille s'était rendue au Parc des Princes avec son père, ce samedi 30 mai, pour assister à la diffusion de la finale de la C1, qui se disputait à 1 500 km de là, dans la ville de Budapest (Hongrie).

Mais après le match, la préadolescente, atteinte du syndrome VACTERL, une maladie rare provoquant plusieurs malformations congénitales, a vécu un véritable cauchemar.

Dans un entretien accordé au Parisien, le père de Camille, Sylvain Dif, revient sur cette soirée au goût amer.

La fête gâchée par des scènes de violence

Invités, le père et sa fille ont assisté à la rencontre dans le virage du Parc des Princes, où le duo a vécu le triomphe des joueurs de Luis Enrique au terme d’une séance de tirs au but interminable.

« Elle en a pleuré de la victoire de Paris, ça a été incroyable» , raconte Sylvain Dif dans les colonnes du quotidien régional.

Dans la foulée, le père de famille a décidé de quitter le stade après le coup de sifflet final afin d’éviter les débordements.

« J’ai dit à Camille : on va partir parce qu’avec les supporters parisiens, il va y avoir des débordements », explique-t-il.

La suite après cette vidéo

« Camille n’arrivait plus à respirer »

Une fois dehors, l’ambiance festive a laissé place à des scènes de violence entre des supporters munis de fumigènes et les forces de l’ordre, qui ont utilisé du gaz lacrymogène près du métro. De leur côté, Sylvain Dif et Camille se sont retrouvés pris au piège dans le chaos.

« Camille n’arrivait plus à respirer, ça lui piquait les yeux. On est partis en courant, on ne savait même pas où aller », se souvient Sylvain.

Les tensions ont encore augmenté d’un cran lorsqu’ils ont vu un groupe de supporters les viser avec des mortiers. Face à cette situation, ils ont trouvé refuge dans le porche d’un immeuble, où Camille a éclaté en sanglots.

Finalement, ils ont pu regagner leur hôtel à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) vers 2 heures du matin.

Encore sous le choc, Camille était inconsolable après les événements et regrettait d’être venue.

« Elle, du haut de ses 12 ans, pensait que tout le monde s’aimait. Là, elle a découvert une autre facette du monde du football », relate son père.

Des CRS dans les rues de ParisCrédit Photo : AP Photos

Malgré la fête gâchée, il reste persuadé que la jeune fille ne laissera pas la peur l’emporter.

« Je sais que dans quelques mois elle voudra revenir à Paris pour voir des matchs », affirme-t-il.

Néanmoins, il refuse désormais de l’emmener voir des rencontres présentant trop de risques de débordements.

PSG
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Les émeutes à Paris
Commerces dégradés, policiers blessés : les scènes de violence se sont multipliées après la victoire du PSG
Teddy Riner
Teddy Riner cash, il tacle le gouvernement suite aux violences du match PSG-Inter
Kylian Mpabbé de moins en moins apprécié par les Français, sa cote de popularité dégringole et voici pourquoi
Kylian Mpabbé de moins en moins apprécié par les Français, sa cote de popularité dégringole et voici pourquoi
Lionel Messi est arrivé à Paris et va s’engager avec le PSG pour 3 ans
Lionel Messi est arrivé à Paris et va s’engager avec le PSG pour 3 ans
Kylian Mbappé annonce la disparition de Lucas, un jeune supporter du PSG emporté par le cancer
Kylian Mbappé annonce la disparition de Lucas, un jeune supporter du PSG emporté par le cancer